Plagizálás gyanúja miatt visszavonta pályaművét a horvát euróérme egyik szimbólumának alkotója

2022.02.07 12:13 MTI

Plagizálás gyanúja miatt visszavonta pályaművét Stjepan Pranjkovic, a horvát euróérme egyik szimbólumának alkotója, miután a sajtóban megjelent hírek szerint az 1 eurós érmén szereplő kuna (nyest) grafikája Iana H. Leach skót fényképész azonos fotója alapján készült - közölte hétfőn az N1 horvát kereskedelmi hírcsatorna.



A Horvát Nemzeti Bank (HNB) a múlt pénteken mutatta be a horvát euróérmék dizájnterveit, amelyekből a horvát pénzverde egymillió próbaérmét készít majd. Az érmék egyik oldalát a piros-fehér kockás horvát címer, a sahovnica díszíti, míg a másik oldalát különböző szimbólumok, így a 2 eurós pénzérmén Horvátország térképe, az 1 eurós érmén pedig a jelenleg is használatban lévő kuna szerepel. Nikola Tesla az 50, 20 és 10 centes érmékre, míg az öt-, a két- és az egycentes érmékre az ősi szláv glagolita írás került.



A horvát sajtó ezt követően tette közzé a skót fényképész által készített fotót, amely fellehető az interneten, és teljesen megegyezik az érmén lévő kuna grafikájával.



A fotós maga is nyilatkozott a 24sata című horvát napilapnak. "Hallottam, hogy a győztes pénzjutalmat is kapott. Én nem kaptam semmit. Ő egy tolvaj" - mondta Leach a lapnak, hozzátéve, hogy azoknak, akik meghirdették a pályázatot, vissza kell vonniuk a plagizáló pályadíját és a valódi alkotót kell feltüntetniük szerzőként.



A horvát grafikus 70 ezer kuna jutalmat kapott a szimbólum kidolgozásáért, amely első helyen végzett a HNB pályázatán.



Pranjkovic hétfőn közleményt adott ki, amelyben azt írta: nagy megtiszteltetés volt számára, hogy részt vehetett a horvát nemzeti euróérme előlapja arculattervei kidolgozásában. Mindazonáltal hozzátette, hogy a médiában és a közösségi oldalakon kialakult kellemetlen légkör, valamint a rá nehezedő nyomás miatt úgy döntött, hogy visszavonja a motívumra vonatkozó tervjavaslatát, és lemond a rajzpályázaton részvétel jogáról.



A HNB illetékes bizottsága hétfőn ülésezik, és egyebek között megvitatja a kialakult helyzetet.



Horvátország 2023 január elsején tervezi bevezetni az eurót, szeptember elejétől az országban már euróban is fel kell tüntetni a termékek és egyes szolgáltatások árát.