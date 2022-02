Ukrán válság

Milos Zeman cseh elnök nem tart attól, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát

Milos Zeman cseh államfő nem tart attól, hogy Oroszország esetleg megtámadná Ukrajnát.



A CNN Prima News prágai kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva vasárnap Zeman azt mondta, hogy a jelenlegi feszültséget "a szavak háborújának" tartja mindkét fél részéről, és szeretné, ha ez így is maradna. Úgy véli, az oroszok "nem bolondok" és tudják, hogy Ukrajna megtámadásával sokkal többet veszítenének, mint nyernének.



"Ha összevetjük a nyereség és a veszteség oldalakat, s mivel nem buták (az oroszok), az jön ki, hogy veszítenének, ráadásul sokat veszítenének" - jelentette ki a cseh államfő a beszélgetésben. Úgy vélte, hogy amennyiben mégis kialakulna valamilyen konfliktus, akkor az nagy valószínűséggel csak a két kelet-ukrajnai szeparatista régióra korlátozódna.



Milos Zeman azt is leszögezte, hogy nem támogatná a cseh katonák esetleges kiküldését a NATO keleti határára. "Ezt fegyvercsörtetésnek tartom" - mondta a cseh köztársasági elnök.



Azt, hogy a NATO keleti szárnyának megerősítése Csehország érdeke lenne, Jan Lipavsky cseh külügyminiszter nyilatkozta január végén azután, hogy Brüsszelben tárgyalásokat folytatott Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával. Hasonló, egyértelműen Ukrajnát támogató és Oroszországot bíráló nyilatkozatot tett az utóbbi napokban néhány más vezető cseh kormánypárti politikus is.



Milos Zeman fenntartásait hangoztatta azzal kapcsolatban is, hogy Csehország mintegy 4000 tarackágyú lövedéket ajándékozott Ukrajnának szolidaritása jeléül. "Mint üzletember, inkább eladtam volna a lövedékeket" - jegyezte meg Zeman. Másfelől - mondta az elnök - érti, hogy Csehország megszabadult a lövedékektől, mert azok olyan ágyúkba használatosak, amelyeket rövidesen a hadsereg kivon a szolgálatból.