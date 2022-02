Koronavírus-járvány

Itt az első uniós ország, ahol már kötelező a Covid-oltás

Ausztriában új törvény lépett életbe, amely kötelezővé teszi a Covid-19 elleni védőoltást minden 18 éven felüli számára. A szombattól életbe lépett intézkedés azt jelenti, hogy Ausztria az első olyan ország Európában, amely minden felnőtt számára kötelezővé teszi a Covid-19 elleni oltást.



Míg több ország az egészségügyi személyzet, az ápolószemélyzet vagy a bizonyos életkor felettiek számára írta elő a vakcinát, az EU-ban Ausztria az első, amely az intézkedést a teljes felnőtt lakosságra kiterjeszti.



Az intézkedések hatályba lépése ellenére a hatóságok csak március közepén kezdik el ellenőrizni a polgárok oltási státuszát. Az oltást megtagadókra 600 eurótól 3600 euróig terjedő bírságokat szabnak ki. Orvosi felmentések et elfogadják, a terhes nők szintén nem tartoznak az intézkedés hatálya alá.



A kötelezvény 2024 januárjában jár le, de ha a világjárvány lehetővé teszi, korábban is lejárhat.



Ausztria konzervatív kancellárja, Alexander Schallenberg novemberben jelentette be az intézkedést, amikor a Covid-19 ismét megugrott, és a kórházakra további nyomás nehezedett.



A bejelentés idején Ausztriában volt az egyik legalacsonyabb az oltottsági arány Nyugat-Európában, a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint mindössze 65%-uk volt beoltva a halálos vírus ellen. Február 2-án az osztrákok több mint 75%-a már teljesen be van oltva.



Az intézkedést a törvényhozási eljárás késleltette. Kedden kellett volna hatályba lépnie, de csak csütörtökön vette az utolsó parlamenti akadályt, és pénteken írta alá Van der Bellen.

