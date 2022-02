Szabadság-konvoj

A szabadságkonvojok egyre nagyobb teret nyernek Európa-szerte - videó

A kanadai mozgalomtól inspirálva az európai kamionosok azt tervezik, hogy a tiltakozást importálják, és a nemzeti fővárosokon át vezetve Brüsszelbe "gyűlnek össze". 2022.02.04 19:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu az elsők között beszámolt, Európában is lázadnak a kamionosok, elindult a Szabadság-konvoj Hollandiában. Most a franciaországi kamionosok a hírek szerint a kanadai "szabadságkonvoj" mintájára nagy kamioncsoportokat mozgósítanának, hogy tiltakozzanak a vakcinázási kötelezettség és a Párizs által bevezetett egyéb Covid-19 korlátozások ellen. A BFM TV jelentése szerint a tüntetők azt tervezik, hogy a jövő héten "megbénítják" a francia fővárost, mielőtt Brüsszelben csatlakoznak egy szélesebb körű "európai összefogáshoz".



A csatorna arról számolt be, hogy a "Szabadságkonvoj Franciaország" elnevezésű akciót meghirdető szórólapot a közösségi hálózatokon terjesztették, arra szólítva fel a polgárokat, hogy szerezzék vissza a szabadságukat, alapvető jogaikat, az ellátáshoz, az oktatáshoz és a kultúrához való feltétel nélküli hozzáférésüket, az alkotmányuk alapvető értékeinek tiszteletben tartását. Azt is megjegyezték, hogy a kamionosok "Kanadában kikövezték az utat számunkra".



A hétfői és keddi utolsó előkészületek után a konvoj három hullámban indul útnak Franciaország-szerte - a Párizstól legtávolabbiak szerdán, a szórólapon szereplő útvonal szerint. Mindhárom hullám várhatóan péntek este éri el a nemzeti fővárost. Vasárnap a tervek szerint a konvoj elindul, és "csatlakozik európai barátaikhoz" Brüsszelben.

⚠️The 14th February 2022 Will be the Day when ALL European Convoys will RDV in Brussels and Siege the European Capital until Vaccination Pass and Associated Restrictions are Abolished. #TruckersForFreedom2022 #TruckersForFreedomEurope #europeanfreedomconvoy @EuropeConvoy pic.twitter.com/ukOFqyi2xd — European Freedom Convoy 2022 🚛 (@EuropeConvoy) January 30, 2022

A BFM TV beszámolója megjegyezte, hogy január 26-án létrehozták a "Le convoi de la liberte" nevű Facebook-csoportot, amely több mint 197 ezer tagot számlál. A csatorna szerint a konvoj új lendületet adhat az oltási igazolványok elleni tiltakozásoknak, amelyek a jelek szerint az elmúlt hetekben lanyhultak.



Emellett a jelentés rámutatott egy "World Freedom Convoy" csoportra, amelyet a Telegramon hoztak létre. A feltételezések szerint ebbe többek között Németországból, Olaszországból és Horvátországból érkeztek tüntetők. A belgiumi Bruzz hírportál csütörtökön arról számolt be, hogy az elmúlt héten mintegy 40 ezren csatlakoztak a csoporthoz - amelynek középpontjában a szólásszabadság és a saját egészségügyi döntések meghozatalához való jog áll.

NEW - Dutch truckers drive in a convoy through Friesland, Netherlands, inspired by events in Canada.pic.twitter.com/mbfogSoupr — Disclose.tv (@disclosetv) January 30, 2022

A Bruzz news szerint a kamionsofőrök terveik szerint hétfőtől a saját fővárosuk felé veszik az irányt, mielőtt Brüsszelbe mennének. A csatorna megjegyezte, hogy nem világos, hogy valójában hányan vesznek részt, de hozzátette, hogy a rendőrség figyelemmel kíséri a helyzetet.



Eközben a The Guardian arról számolt be, hogy az amerikai kamionosok, akik Washingtonba akartak eljutni, "Convoy to DC 2022" nevű Facebook-csoportja több mint 100 ezer tagot szerzett, mielőtt a Meta törölte volna. A szervezők azóta állítólag áttértek a Telegramra, ahol több mint 28 ezren csatlakoztak.