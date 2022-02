Koronavírus-járvány

Az osztrák felsőház is elsöprő többséggel szavazta meg a felnőttek kötelező oltását

2022.02.04 08:11 MTI

Az osztrák parlament felsőháza (Länderkammer) is elsöprő többséggel megszavazta a koronavírus elleni általános oltási kötelezettség bevezetését a 18 évesnél idősebbek számára csütörtökön.



Miután az alsóház (Nationalrat) január 20-án már megszavazta az intézkedést, a felsőház hozzájárulásával elhárult az utolsó parlamenti akadálya is az általános oltási kötelezettség bevezetésének. Az erről szóló törvény hatályba lépéshez már csak Alexander Van der Bellen államfő aláírása és a jogszabály kihirdetése hiányzik, amire a várakozások szerint már a következő napokban sor kerülhet.



A szabályozás kivételt tesz a várandós nők és mindazok esetében, akik orvosi okokból nem vehetik fel a védőoltást. Továbbá 180 napig mentesülnek a kötelezettség alól a Covid-19-ből felgyógyultak.



A kötelező oltást több lépcsőben tervezik bevezetni. Az első fázisban, február elejétől minden háztartást írásban értesítenek a követelményekről, s ekkor még nem fogják büntetni a szabályszegőket. Az előírás csak március 16-tól válik kikényszeríthetővé.



A büntetési keret egyszerűsített eljárásban 600 euróig, rendes eljárásban pedig 3600 euróig terjed.



Járványügyi szakemberek szerint a korábbinál fertőzőbb omikron vírusvariáns nemcsak a fertőzöttek magas számával, de a felgyógyulást követően jobb immunreakcióval is jár. Az egészségügyi minisztérium előrejelzésekért felelős szaktestülete azzal számol, hogy a járvány mostani hulláma az elkövetkező napokban fog tetőzni Ausztriában, ahol az ORF osztrák közmédia adatai szerint a lakosság mintegy 72 százaléka kapott már két adag védőoltást.