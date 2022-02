Terrorizmus

Terrorizmus gyanúja miatt letartóztattak egy 17 éves fiút Németországban

Terrortámadás előkészítésének gyanúja miatt letartóztattak egy 17 éves fiút csütörtökön Németországban.



Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban lévő Kerpenből származó német-török kettős állampolgár miatt szombaton nagyszabású rendőri műveletet kellett végrehajtani a hannoveri főpályaudvaron, miután szülei bejelentették a rendőrségen, hogy a tőle kapott üzenetek alapján robbantásos merényletre készülhet.



Terrorelhárító egységeket is mozgósítottak, a pályaudvaron lezártak egy gyorséttermet, egy szerelvényt pedig feltartóztattak Hannover térségében. Robbanószerkezetet nem találtak, a fiút viszont mobiltelefonja helyadatai alapján megtalálták és őrizetbe vették.



Szerdán a kihallgatásán azt vallotta, hogy robbanószerkezet építéséhez szükséges tárgyakat szerzett be, és gyártott is ilyen szerkezetet. Ezért állam elleni súlyos, erőszakos bűncselekmény előkészítésének gyanúja miatt csütörtökön letartóztatásba helyezték. Állításainak igazságtartalmát vizsgálják. Merénylet előkészítésére utaló jeleket egyelőre nem találtak.



Herbert Reul észak-rajna-vesztfáliai belügyminiszter a düsseldorfi tartományi parlamentben (Bundestag) csütörtökön elmondta, hogy a fiatalembernek volt már dolga a rendőrséggel, a többi között testi sértés miatt.



Vizsgálnak több ügyet az iszlamista terrorizmus területén is - mondta a belügyminiszter a Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság jelentése szerint.



Hozzátette: a tinédzser "2020 eleje óta egyre inkább az iszlamista radikalizálódás útján haladt, és elszigetelődött megszokott társadalmi környezetétől".



A miniszter a szombati esetről elmondta, hogy a fiú egy üzenetben azt írta szüleinek, hogy iszlamistákkal tartózkodik a hannoveri pályaudvaron, és felszáll egy Kölnbe tartó vonatra. A következő üzenetében "rendkívül aggasztó tartalmak" voltak, ezért indították a rendőri műveletet - mondta Herbert Reul.



A Der Spiegel című hírmagazin értesülése szerint a miniszter szavai szerint aggasztó tartalmú üzenetben a fiatalember megírta a szüleinek, hogy tevékenysége révén "bumm" lesz, és üzenetét égő gyújtózsinóros bombát ábrázoló emojival zárta.