A veszélyeztetett csoportok tagjainak javasolják a negyedik oltást Németországban

Az adatok azt mutatják, hogy az első emlékeztető oltást követő néhány hónapon belül csökken a védelem az omikronnal szemben.

Az életkor, az egészségi állapot vagy a foglalkozás miatt fokozottan veszélyeztetett csoportok tagjainak javasolja a Covid-19 betegség elleni védőoltás negyedik - második emlékeztető - adagjának beadatását Németországban az úgynevezett oltási állandó bizottság (STIKO) egy csütörtökön kiadott ajánlásában.



A szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezésben ajánlásokkal segítő független szakértői testület szerint a második emlékeztető oltást az egészségügyi dolgozóknak, a 70 éven felülieknek, az idősek otthonában és a bentlakásos gondozási intézményekben élőknek, valamint az immunhiányos betegségben szenvedőknek javasolt beadatni, méghozzá három hónappal az első emlékeztető oltás után.



Az adatok azt mutatják, hogy az első emlékeztető oltást követő néhány hónapon belül csökken a védelem az omikronnal - a betegséget okozó új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) uralkodó változatával - szemben. Ez különösen fontos a 70 éven felüli, és az immunhiányos emberek esetében, mert náluk a legnagyobb a kockázata annak, hogy a fertőzés súlyos lefolyású betegséghez vezet - emelte ki a STIKO.



A testület ajánlást készített a Novavax amerikai biotechnológiai cég Covid-19 elleni vakcinájának németországi bevezetéséről is. Mint írták, a vizsgálatok nem tártak fel súlyos mellékhatások veszélyére utaló adatokat, és azt is kimutatták, hogy a vakcina hasonló oltási reakciókat válthat ki, mint a többi, már engedélyezett oltóanyag.



Ezért nincs akadálya, hogy 18 éven felülieknél ezt az oltóanyagot használják, de terhes nőknek és szoptató anyáknak nem javasolt. A hagyományos, úgynevezett fehérjealapú vakcinából két adagot kell beadni, legalább háromhetes időközzel - áll a STIKO ajánlásában.



Az új vakcina a tervek szerint február 21-től lesz elérhető Németországban. Bevezetése a szövetségi kormány szerint növelheti az oltási hajlandóságot, mert lehetőséget ad a Covid-19 elleni védőoltás megszerzésére mindazoknak, akik tartózkodnak az úgynevezett hírvivő RNS (mRNS) technológiára épülő oltóanyagoktól.



Az oltási kampány a szövetségi kormány csütörtöki adatai szerint ugyan lassult januárhoz képest - amikor a naponta beadott oltások száma általában 400 ezer felett volt -, de így is átlagosan 292 ezer adag vakcinát adnak be naponta, ami azt jelenti, hogy másodpercenként hárman kapnak oltást Németországban.



A bő egy éve, 405 napja elkezdett kampányban teljes oltást a lakosság 75,9 százaléka - 63,1 millió ember - szerzett. A teljes oltás utáni első emlékeztető oltást a lakosság 53,6 százaléka - 44,6 millió ember - kapta meg. Az oltatlanok 20,1 millióan vannak, a lakosság 24,1 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.