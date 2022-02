Koronavírus-járvány

Az Európai Bizottság az uniós igazolványok érvényességének meghosszabbítását javasolja

A rendelet meghosszabbítására tett javaslatot még az Európai Parlamentnek és az uniós tagországok kormányait képviselő Tanácsnak is el kell fogadnia. 2022.02.03

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt egy évvel, 2023. június 30-ig hosszabbítsák meg az európai uniós digitális Covid-igazolványokról szóló rendelet hatályát - közölte csütörtökön az EU brüsszeli végrehajtó testülete.



"A járvány továbbra is elterjedt Európában, és jelenleg nem lehet meghatározni a fertőzések 2022 második felében történő esetleges terjedésének vagy új változatok megjelenésének hatását. Az igazolványokkal kapcsolatos uniós rendelet meghosszabbítása biztosítja, hogy az utazók továbbra is használhassák a tanúsítványt az EU-n belüli utazásaikhoz" - olvasható a bizottság sajtóközleményében.



A bizottság javasolja azt is, hogy a kiváló minőségű laboratóriumi antigén teszteket vegyék fel azon teszttípusok közé, amelyekre vizsgálati dokumentumot lehet kiállítani. Emellett azt is szorgalmazza, hogy az oltási igazolványok bármely, ne csak a kiállító uniós tagállamban beadott vakcinadózisok helyes számát tartalmazzák. Ez az uniós polgárok által felvetett gyakorlati aggályok kezelésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a bizonyítványok helytelen számú dózist jeleznek olyanoknál, akik különböző tagállamokban kapják meg az oltásaikat. A testület továbbá indítványozza, hogy koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatos klinikai vizsgálatokban részt vevő személyek számára is ki lehessen állítani igazolásokat. Az intézkedés célja a vírus elleni vakcinák folyamatos fejlesztésének és vizsgálatának ösztönzése.



A rendelet meghosszabbítására tett javaslatot még az Európai Parlamentnek és az uniós tagországok kormányait képviselő Tanácsnak is el kell fogadnia.