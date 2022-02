Terrorizmus

Az amerikai erők megölték az Iszlám Állam vezetőjét

Az amerikai különleges erők végeztek az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetőjével, Abu Ibráhim al-Hásemi al-Kurejsivel Szíriában - jelentette be csütörtökön Joe Biden amerikai elnök.



"Fegyveres erőink rátermettségének és bátorságának köszönhetően eltávolítottuk a harctérről az Iszlám Állam vezetőjét. A műveletből minden amerikai visszatért" - tudatta közleményében az amerikai elnök.



Mentőegységek szerint az északnyugat-szíriai rajtaütésben 13 ember, köztük több magasrangú dzsihadista is meghalt. A rajtaütés a török határ közelében, Idlíb tartományban, Atme városának közelében történt.



Amerikai illetékesek szerint a terrorista vezető pokolgépet hozott működésbe a rajtaütés során, amely vele és családtagjaival is végzett, köztük nőkkel és gyerekekkel is.



John Kirby, a védelmi minisztérium szóvivője korábban arról beszélt, hogy a különleges erők sikeres terrorellenes akciót hajtottak végre, veszteségek nélkül.