Koronavírus-járvány

Szakminiszter: Romániában továbbra is aggasztó a járványhelyzet, de az egészségügyi ellátás zökkenőmentes

A kórházi kezelésre szorulók aránya viszonylag alacsony, és az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma sem emelkedik túl gyorsan. 2022.02.02 16:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában továbbra is aggasztó a járványhelyzet, de nem okoz gondot az egészségügyi ellátásban, az ellátórendszer pedig felkészült arra, hogy a továbbiakban is zökkenőmentesen ellássa feladatát - hangoztatta szerdán Alexandru Rafila, egészségügyi miniszter.



Rafila kifejtette: arra alapozza derűlátását, hogy a kórházi kezelésre szorulók aránya viszonylag alacsony, és az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma sem emelkedik túl gyorsan. Az egészségügyi miniszter arra számít, hogy néhány napon belül tetőzhet a mostani járványhullám Romániában és néhány napos stagnálás után csökkeni kezdenek az esetszámok.



Korábban Rafila azt jósolta, hogy jövő héten meghaladja az ötvenezret a 24 óra alatt diagnosztizált új fertőzések száma.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai jelentéséből kiderült: Romániában ismét meghaladta a százat az egy nap alatt bekövetkezett Covid-halálesetek száma és immár több mint tízezer fertőzöttet kezelnek kórházban.



A GCS szerdai jelentésében szereplő 107 haláleset csaknem kétszerese az utóbbi két hét átlagának, mely mozgóátlag is csaknem 90 százalékkal emelkedett a január közepén feljegyzett mélypont óta.



A Covid-kórházak terhelése több mint 40 százalékkal emelkedett az egy héttel korábbi helyzethez képest: szerdán 10 438 fertőzöttet kezeltek a romániai kórházakban, s ez a rendelkezésre álló 25 ezer hely 42 százalékát teszi ki. Az intenzív terápián ápolt betegek száma is egy hét alatt 40 százalékkal, 973-ra emelkedett.



Szerdán 35 802 új fertőzést jelentettek, amely elmarad az előző napi, több mint 40 ezres abszolút rekordtól, de több mint másfélszerese az utóbbi két hét átlagának.