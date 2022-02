Koronavírus-járvány

Franciaországban is fokozatosan eltörlik a járványügyi korlátozásokat

Franciaországban az előzetes ígéreteknek megfelelően szerdától kezdve fokozatosan feloldják a koronavírus-járvány ötödik hulláma miatt bevezetett korlátozásokat, miután hatodik napja csökken a fertőzési szint, bár továbbra is sok az új fertőzött.



"Tartjuk a franciáknak előzetesen megígért menetrendet a korlátozások két részletben történő feloldásával, először szerdán, aztán pedig február 16-án" - erősítette meg kedden Gabriel Attal kormányszóvivő a France Info hírrádióban. "Továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a fertőzöttség tendenciájának javulása még törékeny, a koronavírus nagyon terjed, és tudható, hogy vannak kérdések a omikron variáns BA.2 változatával kapcsolatban, amely szintén nagyon fertőző" - tette hozzá.



Jean Castex kormányfő január 20-án jelentette be, hogy az oltottsági igazolás bevezetésének köszönhetően februárban feloldható a legtöbb korlátozás. Amióta - január 24 óta - kizárólag oltási igazolással lehet belépni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyekre, újabb félmillióan vették fel az oltás első adagját. Összességében pedig az oltásra jogosultak 95 százaléka, a teljes lakosság 80 százaléka megkapta az oltás első adagját, míg 78 százaléka a másodikat, 62 százaléka pedig a harmadik adagot is megkapta.



Szerdától nem kötelező a kültéri maszkviselés, de nagyobb rendezvényeken a szervezők kötelezővé tehetik. A kormány a honlapján ugyanakkor arra kérte a franciákat, hogy viseljék továbbra is a maszkot azokon a helyeken, ahol a távolságtartást nem lehet betartani. A kézfertőtlenítésre, a zárt helyek rendszeres szellőztetésére, és az eldobható papírzsebkendők egyszeri használatára pedig külön felhívta a figyelmet. A miniszterelnöki hivatal azt is külön jelezte, hogy a síterepeken sem kötelező szerdától a maszkviselés.



A kulturális és sportrendezvényeken szerdán megszűnik a létszámkorlátozás. Mostanáig zárt térben maximum kétezer, kültérben maximum ötezer fős rendezvények voltak engedélyezettek maszkviselési kötelezettség mellett. Ezenkívül az otthoni munkavégzés sem kötelező többet, csak ajánlott.



Az éjszakai szórakozóhelyek és diszkók - amelyek december 10-én zártak be - február 16-án nyithatnak újra. Ugyanettől a naptól fogva ismét lehet táncolni a koncerteken, állva fogyasztani a vendéglátóhelyeken, s engedélyezett lesz az étel- és italfogyasztás a közlekedési járműveken, stadionokban, színházakban, mozikban.



A kormány szerint a korlátozások megszüntetését az omikron variánsnak az egészségügyi ellátórendszerre gyakorolt korlátozott hatása indokolja.

Az elmúlt hét napban átlagosan 334 ezer új fertőzöttet regisztráltak naponta, de a múlt hét közepe óta napról napra csökkent az esetszám. A kórházban ápoltak száma azonban még növekedőben van, de egyre lassul a növekedés: az ápoltak száma jelenleg 32 ezer, az intenzív osztályokon 3700-an vannak. A súlyos betegek száma hetek óta stabil, s szakemberek arra számítanak, hogy csak egy hónap múlva várható a csökkenés kezdete.



A koronavírus-fertőzés szövődményeiben 130 ezren vesztették életüket az elmúlt két évben.