Börtönben marad Breivik, a neonáci norvég tömeggyilkos - soha nem mutatott megbánást

Elutasította a bíróság Norvégiában Anders Behring Breivik neonáci tömeggyilkos feltételes szabadon bocsátási kérelmét tíz évvel azután, hogy a férfi hetvenhét embert ölt meg a skandináv országban. 2022.02.02 08:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Miután a pszichológiai állapota nem változott, súlyos a kockázata annak, hogy Breivik ismételten visszaesik, és olyan magatartást tanúsít, amely a július 22-i terrortámadások elkövetéséhez vezetett" - áll a szabadon bocsátási kérelmet elutasító Telemark járási bíróság indoklásában.



Az ítélet szerint Breivik "szélsőséges erőszakot követett el politikai céljai elérése érdekében", és a bíróságnak "nincs kétsége afelől, hogy (Breivik) ma is képes másokat veszélyeztető, újabb súlyos bűncselekményeket elkövetni".



A muszlimellenes, neonáci Breivik soha nem mutatott megbánást, amióta 2011 júliusában a békeidők legsúlyosabb támadását követte el Norvégiában, így várható volt a bíróság döntése. Oslo kormányzati negyedében gépkocsiba rejtett pokolgéppel nyolc embert ölt meg, majd Utoya szigetén a baloldali Munkáspárt ifjúsági táborában hatvankilenc embert - többségükben fiatalokat - lőtt agyon.



A 42 éves Breivik a kiszabható legsúlyosabb - 21 éves - börtönbüntetését tölti, amely korlátlanul meghosszabbítható, ha továbbra is veszélyt jelent a társadalomra. Az ítéletben legkevesebb tízéves határidőt szabtak meg, amikor kérelmezheti feltételes szabadlábra helyezését. Ezt meg is tette azon a tárgyaláson, amelyet januárban tartottak biztonsági okokból a dél-norvégiai Skien börtönében, ahol a büntetését tölti.



Bár a kérelme az első perctől fogva kudarcra volt ítélve, Breivik megpróbálta az eljárást ideológiája terjesztésére felhasználni, kihasználva a közfigyelmet és a média érdeklődését. A fehérek felsőbbrendűségével kapcsolatos nézeteket hangoztatott, és náci karlendítéseket végzett a bírósági meghallgatás első napján.



Randi Rosenqvist pszichiáter, aki 2012 óta végzi Breivik megfigyelését, úgy nyilatkozott a bírósági meghallgatásán, hogy Breivikben nem lehet megbízni. A börtön egyik tisztségviselője azt hangsúlyozta a szabadon bocsátási kérelemről döntő bíróknak: "egyértelmű annak a veszélye", hogy Breivik újra súlyos bűncselekményeket követne el, ha szabadon bocsátanák.