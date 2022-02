Koronavírus-járvány

Oroszország idén négy új vakcinafejlesztő központot hoz létre

Oroszország idén négy technológiai platformot hoz létre az új fertőzések elleni biztonságos és hatékony vakcinák gyors kifejlesztésére - jelentette ki Tatjana Golikova miniszterelnök-helyettes keddi orosz kormányülésen.



Golikova közölte, hogy a létesítményeket az Egészségügyi Pajzs szövetségi projekt keretében hozzák létre, amelynek célja az egészség megőrzése és a fertőzésvédelem. A tisztségviselő beszámolója szerint ennek jegyében hét gyorstesztet fejlesztettek ki ötféle fertőzés egy órán belüli diagnosztizálására, ezek közül négynek már gyártása is megkezdődött.



A PCR-diagnosztikai központok kapacitását a miniszterelnök-helyettesek szerint megnövelték, aminek köszönhetően lecsökkent az új koronavírus kimutatásához szükséges idő. Kidolgozták az egyes iparágaknak a járványkörülmények közötti működésére vonatkozó szabályozását is.



Golikova közölte, hogy Moszkva fokozza erőfeszítéseit, hogy szakemberei a világ más régióiban is tanulmányozhassák a veszélyes fertőzéseket és gyorsabban megjósolhassák a járványokat. Azt ígérte, hogy 2024-re a lakosság 80 százalékát már 24 órán belül le lehet majd tesztelni, 43 fertőzés esetében pedig bevezetik a gyorstesztet.



Emellett 2024-re a tervek szerint négy nap alatt létrehozzák az újonnan megjelent fertőzések kimutatására szolgáló tesztrendszereket és négy hónap alatt kifejlesztik a vakcinákat is.



Az orosz operatív törzs kedden közölt adatai szerint egyébként az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma újabb rekordot döntött és 125 836-tal 11 986 913-re emelkedett. Egy nap leforgása alatt 17 487 embert szállítottak kórházba.



Az omikron vírusvariánst Oroszország 85 régiója közül 83-ban kimutatták.



Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 663-an vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 332 012-re nőtt Oroszországban.