Katasztrófa

Napok óta küzdenek a lángoló erdővel a svájci tűzoltók

Két napja küzdenek egy erdőtűz lángjaival a svájci tűzoltók a Lago Maggiore tó közelében, az olasz határtól nem messze, 45 embert ki is kellett telepíteni - tudatta hétfőn a helyi rendőrség.



A rendőrség tájékoztatása szerint a dél-svájci Ticino kantonban rendkívül erős a szél és nagy a szárazság, emiatt a lángok szélsebesen terjednek. A tűz mintegy hat hektáron lángol, és az érintett területet nagyon nehéz megközelíteni. Helikopterekkel próbálják megfékezni a tüzet.



"Jelenleg nem az a cél, hogy a szó szoros értelmében eloltsuk a tüzet, hanem, hogy megakadályozzuk a terjedését" - mondta a svájci tévének Samuele Barenco tűzoltóparancsnok.



A svájci hatóságok felvették a kapcsolatot olasz kollégáikkal. Áldozatokról egyelőre nincs hír. A lángok miatt több utat lezártak.



Svájcban a leggyakrabban tavasszal keletkeznek erdőtüzek, és a legtöbbször az ország most is érintett déli részein. Az elmúlt 20 évben a svájci hatóságok évente átlagosan 90 erdőtüzet jegyeztek fel. Az esetek többségében emberi hanyagság okoz tüzet, de az erdőtüzek valamivel több mint egytizedét szándékos gyújtogatás okozza.