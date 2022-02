Koronavírus-járvány

Koronavírus-fertőzött a brit külügyminiszter

Pozitív lett Liz Truss brit külügyminiszter koronavírus-tesztje. Erről Truss maga számolt be hétfő este a Twitteren.



Liz Truss közölte: szerencsére a koronavírus-elleni oltás mindhárom dózisát megkapta, és elkülönítésének ideje alatt otthonról dolgozik.



A jelenleg érvényes angliai szabályozás alapján az elkülönítési időszak alapesetben tíz nap, de két egymást követő, negatív eredményű gyorsteszt esetén a karantén a pozitív koronavírus-szűrés utáni ötödik teljes nap elteltével befejezhető.



Nem sokkal pozitív koronavírus-tesztjéről szóló hétfő esti bejelentése előtt Liz Truss felszólalt a londoni alsóházban, ismertetve az Oroszországgal szembeni brit szankciós keretrendszer szigorításának terveit.



E tervek alapján a brit kormány az eddigieknél szélesebb körben alkalmazhat büntetőintézkedéseket az orosz kormánnyal politikai vagy üzleti kapcsolatban álló egyénekkel szemben.



Liz Truss hangsúlyozta: a február 10-én érvénybe lépő szankciós keretrendszer nem jelenti ellenintézkedések automatikus bevezetését, de kibővített szankciós mozgásteret nyújt a brit kormánynak arra az esetre, ha Oroszország bármilyen további katonai lépést tesz Ukrajna ellen.



Truss előzőleg részt vett annak a jelentésnek az alsóházi vitáján is, amely a londoni miniszterelnöki hivatalban és más kormányhivatalokban a koronavírus-járvány elleni korlátozások idején rendezett összejövetelek, partik hátterét volt hivatva feltárni.



A brit külügyminiszter a vita idején maszk nélkül ült az alsóház kormányzati padsorában, Priti Patel belügyminiszter és Sajid Javid egészségügyi miniszter között, Boris Johnson miniszterelnöktől nem messze.



A vita idején Johnson és Patel sem viselt maszkot.



Liz Truss a tervek szerint kedden Ukrajnába utazott volna, és a következő két hétben Moszkvába is készül, de az oroszországi látogatás pontos dátuma még nem ismert.



Hétfőn Nadhim Zahawi brit oktatási miniszter is bejelentette, hogy koronavírus-tesztje pozitív lett. Zahawi szintén azt közölte, hogy három oltási dózisban részesült, és otthonról fog dolgozni az elkülönítés alatt.