Szabadság-konvoj

Európában is lázadnak a kamionosok, elindult a Szabadság-konvoj - videó

A koronavírus elleni kötelező oltás miatt Európában is megalakult a Szabadság-konvoj a kanadai mintára, kamionokkal, teherautókkal telnek az utcák Hollandia északi részén fekvő Friesland tartományban.



Körülbelül 25 teherautó, több tucat autó és számos nyergesvontató gyűlt össze a leeuwardeni Oldehove-ban a koronaszabályok elleni tiltakozásul.



Vasárnap tizenegy városon keresztül tüntettek, a Konvoj a Szabadságért néven. Az akció Kanadából ismert, ahol hétfőn is folytatódott a kamionsofőrök tiltakozása a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi rendelkezések, egyebek között a kötelező oltás ellen. A helyzet miatt Justin Trudeau miniszterelnököt és családját is elköltöztették, hollétükről nem adtak információt.



A demonstrációnak nincs vége, Leeuwardenből Sneekbe megy a felvonulás. A sofőrök egész nap úton lesznek, remélve, hogy útközben további tüntetők is csatlakoznak a konvojhoz.



Hasonló tiltakozások zajlottak vasárnap az ország más tartományaiban is.