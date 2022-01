Öngyilkos lett az amerikai szépségkirálynő

Megölte magát Chesley Krist, a 2019-es Miss USA-verseny győztese. A szépségkirálynő holttestére vasárnap reggel találtak rá New York belvárosában. A modell egy többemeletes ház tetejéről ugrott a mélybe. Búcsúlevelet is hagyott, melyben azt kérte, minden vagyonát édesanyja kapja meg.



A 30 éves Chesley Krist a michigani Jacksonban született. Miután jogi diplomát szerzett, megkapta a Miss USA-címet, majd műsorvezetőként helyezkedett el az Extra nevű szórakoztatótelevíziónál.



"Megdöbbenve értesültünk Cheslie Kryst, Miss USA 2019 elvesztéséről. Ő volt az egyik legragyogóbb, legmelegebb és legkedvesebb ember, akit valaha is megismerhettünk. Egész közösségünk gyászolja elvesztését" - olvasható a Miss Universe nemzetközi szépségverseny hivatalos Twitter-oldalán.

We are devastated to learn about the loss of Miss USA 2019 Cheslie Kryst. She was one of the brightest, warmest, and most kind people we have ever had the privilege of knowing. Our entire community mourns her loss, and our thoughts and prayers are with her family right now. pic.twitter.com/fuJHXeMnHa