Koronavírus-járvány

A koronavírus-járvány visszaszorulását jelzi a reprodukciós ráta csökkenése Izraelben

A koronavírus-járvány visszaszorulását jelzi az 1 alá csökkent terjedési ütemet mutató reprodukciós ráta Izraelben - jelentették az izraeli egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap.



Az R, a fertőzési mutató 0,96-ra mérséklődött, vagyis száz fertőzött csak 96 embernek adja át a vírust, ami a járvány csökkenését jelzi. Legutóbb november hetedikén, az ötödik, omikron vírusváltozat megjelenése előtt volt 1 alatt ez a ráta, s csúcspontján, a terjedés tetőpontján 2,12 volt.



Tovább zsugorodott a fertőzöttek száma, jelenleg 429 006 aktív koronavírusos esetet tartanak számon a mintegy 9,4 milliós népességű Izraelben, ahol a fertőzöttek mellett jelenleg 143 015 fertőzöttel érintkezett ember tartózkodik házi karanténban. Ez a szám is tízezrekkel alacsonyabb, mint amit néhány napja mértek. A kórházi ellátást igénylő 2665 beteg közül jelenleg 1086-an vannak súlyos állapotban, és 243-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére. Ezek a számok továbbra is folyamatosan emelkednek, mert a súlyos esetek megjelenése 1-2 héttel követi a fertőződéseket.



A koronavírus-járvány megjelenése óta 2 794 156 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Az országban 278, szinte minden település piros színkóddal jelzett, vagyis jelentősen fertőzött, 2 települést tartanak nyilván a közepesen fertőzött, vagyis narancssárga színkóddal jelzett kategóriában, nincsen "sárga" település, ahol kismértékben lenne jelen a koronavírus, és egyetlen helység sem számít "zöldnek", tehát alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.



Izraelben tavaly december vége óta 6 690 386, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 71,95 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 438 031-en, a lakosság 47,74 százaléka már három oltást kapott. A 60 év felettiek és a veszélyeztetett csoportok tagjai közül pedig már 627 856-an adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást az országban.



A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 8669-en, az utóbbi hét napon 198-en haltak meg Izraelben.