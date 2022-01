Az egész világ Kanadára figyel a kényszeroltás elleni tiltakozási hullám miatt - videó

A kanadai kormány mozgósította a rendőrséget és a nemzetbiztonsági erőket, hogy megerősítse a rendőri jelenlétet Ottawában, amikor a vakcina-kötelezettségek ellen tiltakozó "Freedom Convoy" kamionosok a nemzeti fővárosba érkeznek. Vélhetően mintegy 50 ezer kamionos tartozik a csoporthoz, amely egész hétvégére tüntetéseket szervezett.



Marco Mendicino közbiztonsági miniszter pénteken a CBC Newsnak nyilatkozva azt állította, hogy egyes tüntetők a "kirívó szélsőségesség" jeleit mutatják, és hogy a különböző bűnüldöző szervek és a "hírszerző közösség" tagjai felkészültek az esetleges fenyegetések kezelésére.

A közszolgálati műsorszolgáltatónak elmondta, hogy "határokat" fognak húzni a szólásszabadság és a közbiztonságot fenyegető kockázatok között, hozzátéve, hogy a konvoj "nem a szabadságról szól" és "nem a kamionosokról". A szélsőségesség jelei között Mendicino rámutatott, hogy a tüntetők állítólag az oltási kötelezettségeket a náci politikával tették egyenlővé, amerikai konföderációs zászlókat mutogattak, és a kormány erőszakos megdöntésére buzdítottak.

Közben az ottawai rendőrség nyilvánosságra hozta, hogy sorait a torontói, londoni, yorki és durhami régióból, valamint az Ontario tartományi rendőrségtől érkező rendőrökkel egészítik ki. Peter Sloly ottawai rendőrfőnök pénteken "egyedülállónak, változékonynak, kockázatosnak és jelentősnek" minősítette a helyzetet, és hozzátette, hogy az erőszakot nem fogják tolerálni.



Justin Trudeau miniszterelnök - aki ellen a jelek szerint sok düh személyesen irányul - a Canadian Pressnek azt mondta, hogy "emberek egy kis csoportja fenyegetést jelent önmagukra, egymásra és a kanadaiakra".



A konvoj szervezői azonban figyelmeztették a résztvevőket, hogy a "mozgalom békés tiltakozás", és "nem helyeselnek semmilyen erőszakos cselekményt". A CBC szerint a tüntetés egyik vezetőjeként feltüntetett B.J. Dicher figyelmeztette a tüntetőket, hogy ne menjenek be a kormányépületekbe, ne mutassanak tiszteletlenséget a rendőrséggel szemben, ne tegyenek "semmiféle fenyegetést", és ne fokozzák a feszült helyzetet.

Canada's trucker convoy has begun arriving near Parliament Hill in Ottawa, blaring their honrs in protest of the government's Covid restrictions and vaccine mandates.#CanadaTruckers #FreedomConvoy2022 pic.twitter.com/rR01d3nEqG