Konfliktus

Ukrajna háborúra készíti fel állampolgárait

Az ukránok hamarosan részt vehetnek majd olyan gyakorlatokon, amelyek célja, hogy növeljék a vészhelyzetekre való reagálási képességüket egy esetleges konfliktus esetén - jelentette be Kijev, mivel számos állítás szerint Moszkva inváziót készül elrendelni a kelet-európai ország ellen.



Kedden a belügyminisztérium vezetője, Denisz Monasztirszkij megosztotta a tárca terveit, miszerint országszerte felkészítést tartanak az állampolgárok számára.



A magas rangú tisztségviselő szerint "az Állami Sürgősségi Szolgálat, a Nemzeti Rendőrség, a Nemzeti Gárda és az Állami Határszolgálat legjobb szakemberei és kiképzői vesznek majd részt a gyakorlatokon".



Szakértelmüket mérlegelve Monasztirszkij megjegyezte, hogy valamennyi kiképző "átfogó tréningeken vett részt a tengerentúlon Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Lengyelországban és más országokban". Azt is elmondta, hogy a képzés a "robbanóeszközök biztonságos kezelésére" fog összpontosítani.



Szergej Kruk, az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat vezetője elárulta, hogy az ügynökség már megkezdte a felkészítő tábor előkészítését.



"Az antropogén és környezeti biztonsággal és vészhelyzetekkel foglalkozó állami bizottság online állította össze a "tananyagot", hogy a helyi hatóságok megérthessék a gyakorlatok tartalmát" - mondta.



Kruk elmondta, hogy "közösen megvitatták a fő kérdéseket: a riasztás elrendelését, a védőszerkezetek használatának rendjét és az evakuálást. Mindezek a legalapvetőbb dolgok, amelyekre a polgári védelmi rendszer normális működéséhez szükség van".



Ukrán és nyugati tisztviselők az elmúlt hónapokban többször is megkongatták a vészharangot egy közelgő invázió miatt, rámutatva Moszkva csapatmozgásaira az ukrán határ közelében. A Kreml azonban többször is tagadta, hogy támadást szándékozna indítani, azzal érvelve, hogy fegyveres erőinek mozgása saját területén belügy, és senki másra nem tartozik.



A hét elején Alekszej Danilov, a kijevi nemzetbiztonsági tanács titkára megpróbálta eloszlatni az állítólagos offenzívaveszéllyel kapcsolatos félelmeket, kijelentve, hogy "az orosz csapatok felvonulása nem olyan gyors, mint azt egyesek állítják".