Koronavírus-járvány

Olaszországban a Covid-19 első betegeiről emlékeznek meg

A Spallanzani római járványkórházban az új koronavírus-járvány 2020. január 29-én azonosított, legelső betegeiről emlékeznek meg szombaton, miközben az ország a pandémia harmadik évét az oltási igazolás általános bevezetésével kezdi el.



A Spallanzani orvosai és ápolói az évfordulón sajtónyilvános találkozón felidézik a két évvel ezelőtti történéseket, amikor egy kínai turista házaspárt szállítottak a kórházba a fertőzés tüneteivel. A kínai férj és feleség volt az első azonosított Covid-19 beteg Olaszországban.



A kínaiak római szállodájukban vették észre magukon a tüneteket. A Spallanzaniból április második felében távoztak, gyógyultan.



Ezt követően, 2020. január utolsó napján Róma felfüggesztette a Kínából érkező közvetlen légi járatokat. Hat hónapos egészségügyi vészhelyzetet rendeltek el, melyet azóta is folyamatosan meghosszabbítanak.



A legelső olasz beteget majdnem egy hónappal később, február 20-án azonosították a lombardiai Codogno kórházában, ahol a súlyos állapotú 38 éves Mattián, nem találva rosszulléte okát, elvégezték a Covid-19 tesztet. Február 24-től a gócpont Lombardia és Veneto több önkormányzatát zárlat alá helyezték, majd március 8-tól az egész országot, amely május 18-ig teljesen leállt.



Teljes zárlatot rendeltek el 2020 október végétől is több hónapra, majd 2021 tavaszán is.



Az utóbbi két év alatt több mint 10,5 millióan betegedtek meg, a halottak száma meghaladja a 145 ezret.



Olaszország az egyetlen, amely emléknapot vezetett be a betegségben meghaltak emlékére, melyet március 18-án tartanak. Azon a napon, amikor Bergamo városából katonai kamionok sora indult el koporsókkal más térségek krematóriumai felé.



A járvány első évében az olasz hazai össztermék (GDP) esése megközelítette a kilenc százalékot, és 1,2 millió munkahely szűnt meg. Tavalyi adat szerint az olaszok több mint 27 százaléka depressziós tüneteket mutat, a fiatalok között az arány meghaladja a 34 százalékot.

A római kormány a járvány első hullámaiban a területi zárás eszközével igyekezett fellépni, majd a lakosság minél szélesebb oltásával. A vakcinázási program végrehajtását a fegyveres erők logisztikai parancsnokára Francesco Paolo Figliuolo tábornokra bízták.



Jelenleg az ország túl van az omikron variáns okozta negyedik hullám tetőzésén, de az esetszám jelentős csökkenését csak a következő hetekben várják.



Február elsejétől az élet majdnem minden területén bevezetik az oltási igazolás használatát.



A koronavírus elleni oltottsági igazolást minden nyilvános helyen be kell mutatniuk a 12 év felettieknek, kivételt jelentenek az egészségügyi intézmények, gyógyszertárak és az alapvető szükségcikkeket árusító üzletek.



Oltási igazolás szükséges többek között a ruha- és könyvesboltokban, a sportlétesítményekben, kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben, zárt és szabadtéri vendéglátóhelyeken, hotelekben, a városi tömegközlekedésben és a távolsági járatokon.



Az oltottsági igazolás legalább három adaggal érvényes az ötven év felettiek számára, akik február 15-től anélkül munkát sem végezhetnek sem az állami, sem a magán ágazatban. Az oltás nélküli ötven év felettiekre bírságot szabnak ki.



Közben kilenc olasz régióban már azonosították az omikron 2 variánst a betegekben.