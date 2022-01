Videó a Dél-kínai-tengeren lezuhant amerikai haditengerészeti repülőgép becsapódásáról

Felbukkant az interneten egy videó, amelyen az egyik legfejlettebb amerikai vadászgép, az F-35C Lightning II egy repülőgép-hordozó fedélzetére zuhant a Dél-kínai-tengeren. A felvételt, valamint egy fotó, amelyen a repülőgép roncsai a tengerben úsznak, az amerikai haditengerészet a CNN-nek adott nyilatkozatában megerősítette, hogy hiteles.



Az F-35C típusú vadászgépet távolról lehetett látni, ahogy a USS "Carl Vinson" fedélzetéhez közeledik, a kamera a repülőgép-hordozóra volt felszerelve. Majd hangos robaj hallatszott, és fehér füstfelhő jelent meg, mielőtt a videónak hirtelen vége lesz.



A Dél-kínai-tenger vizein sodródó repülőgép roncsait egy fotó is megörökítette, amely szintén kiszivárgott az internetre.

Someone has now leaked video of the accident for F-35C Lightning II of #USNavy's VFA-147 Argonauts a few days ago. Due to pilot's mistake, the aircraft landed early on USS Carl Vinson (CVN-70) Aircraft Carrier and slipped into sea with severed landing gears! https://t.co/UXPObZR8P3 pic.twitter.com/bZhf88Wq50