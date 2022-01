Koronavírus-járvány

Ukrajnában a napi új fertőzöttek száma hamarosan meghaladhatja a 70 ezret

Két-három héten belül naponta akár 60-70 ezernél is több új koronavírus-fertőzöttet jegyezhetnek fel Ukrajnában - jelezte előre Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke, miután csütörtökön minden korábbit meghaladó, 32 ezernél több új fertőzöttet regisztráltak az országban.



Az egészségügyi minisztérium szerint a legrosszabb helyzet az ország nyugati részében alakult ki, ahol a legalacsonyabb az átoltottság. A legsúlyosabb a helyzet Ivano-Frankivszk megyében, ahol a kórházak telítettsége már megközelítette a 63 százalékot. Rossz a helyzet Kárpátalján is, ahol egyetlen nap alatt 855 új beteget regisztráltak.



Országos átlagban a koronavírusos betegek számára elkülönített osztályok kihasználtsága 31,1 százalékos, jelenleg 20 553 embert ápolnak kórházban.



Közben a kijevi parlamentben is egyre több a koronavírussal fertőzött politikus, ezért a jövő héten várhatóan elmarad a plenáris ülés. A törvényhozás munkarendjének megváltoztatását valamennyi frakció vezetője támogatta, így várhatóan február 14-ig nem ülnek össze. Julija Palijcsuk, a Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló Nép Szolgája kormánypárt szóvivője csütörtökön arról számolt be, hogy a frakciójukban már 23-an koronavírus-fertőzöttek. Hozzátette, hogy a járvány kitörése óta nem volt ennyi fertőzött a képviselőcsoportban.



A diagnosztizált fertőzöttek száma Ukrajnában csütörtökre 32 393-mal 3 946 202-re, az elhunytaké 154-gyel 99 738-ra, az aktív betegeké pedig több mint 27 ezerrel 244 512-re emelkedett. Az elmúlt napon 3016 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 549 494-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 700 708-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 271 119-en kaptak. Szerdán 82 360 embert oltottak be.