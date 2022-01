Spanyolország

A híres spanyol krumplis tortillát ábrázoló emoji bevezetése mellett kampányol egy spanyol város

2022.01.27

A híres spanyol krumplis tortillát ábrázoló emoji bevezetése mellett kampányol Betanzos városa, azért, hogy az ételt ábrázoló szimbólum bekerüljön a nemzetközi digitálisjel-gyűjteménybe.



Az észak-spanyolországi Galiciában fekvő város közismert arról, hogy kiválóan készítik a spanyol konyha ikonikus tojásételét, amely megtalálható minden bárban, étteremben és nem hiányozhat a családi asztalokról sem.



A kampány indításaként María Barral Betanzos polgármestere Reyes Maroto spanyol turisztikai miniszterrel közösen mutatta be az általuk elképzelt ábra vázlatát a Madridban rendezett Fitur nemzetközi turisztikai vásáron.



A városvezető elmondása szerint amellett, hogy a közösségi oldalakon népszerűsítik kezdeményezésüket, hivatalosan is beadják kérelmüket a kaliforniai székhelyű Unicode Consortiumhoz, amely ellátja emojikkal az Apple- és az androidos készülékeket is.



