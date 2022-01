Konfliktus

Katar szállíthat földgázt Európának egy orosz-ukrán konfliktus esetén

Katarnak az Egyesült Államok segítségére lesz szüksége ahhoz, hogy meggyőzze Doha üzleti partnereit, hogy a katari földgáz egy részét Európába szállítsák, ha az orosz-ukrán konfliktus miatt esetleges fennakadások lépnének fel az Európába irányuló orosz gázszállításban - fejtette ki a tárgyalásokat jól ismerő, neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő a Reuters brit hírügynökségnek.



A kérdést részletesen is megtárgyalja majd Tamim bin Hamád Al Táni katari emír és Joe Biden amerikai elnök az arab sejk jövő heti washingtoni látogatásakor - tette hozzá a forrás.



A Biden-adminisztráció az elmúlt hetekben Katart és más jelentős energiatermelő országokat is megkeresett azzal a kérdéssel, hogy tudnának-e segíteni abban az esetben, ha Oroszország megtámadná Ukrajnát, és az Egyesült Államok büntetőintézkedésekkel sújtaná Moszkvát.



"Doha nagyobb globális energiaellátási fennakadások esetén is segíthet, mint ahogyan tette ezt 2011-ben a fukusimai katasztrófa idején" - fejtette ki a forrás a japán atomerőmű-balesetre utalva.



Katar a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) kitermelője, ezért biztosíthatná Európának a szükséges kieső földgázmennyiséget. Ugyanakkor nincs túl sok tartaléka, mivel a legtöbb földgázt hosszú távú szerződésekkel már lekötötték.



"Katar jelentős vásárlóit kellene meggyőznie az Egyesült Államoknak vagy másoknak ahhoz, hogy rövid távú megoldásként Doha a nekik szánt földgázt Európába küldhesse."



Hosszú távon Katar azzal számol, hogy LNG-exportja jelentősen növekedni fog. De az energiabiztonság fenntartása érdekében az Európai Uniónak hosszú távú földgáz-szerződéseket kell kötnie ahhoz, hogy elkerülje a jövőbeli kínálati hiányt - hangsúlyozta a forrás.



Oroszország szerdán arra figyelmeztetett, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök személyét sújtó esetleges szankciók neki nem ártanának, de "politikailag rendkívül károsak" lennének. Joe Biden kedden - újságírói kérdésre válaszolva - azt mondta, hogy mérlegelné ezt a lépést is, amennyiben Oroszország megtámadná Ukrajnát.