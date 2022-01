Koronavírus-járvány

WHO: az omikron globális veszélye továbbra is nagyon magas

Az elmúlt hét napon több mint 21 millió új fertőzöttet regisztráltak, amely a világjárvány kezdete óta a legmagasabb heti esetszám. 2022.01.26 18:45 MTI

Az új típusú koronavírus omikron változata továbbra is nagyon veszélyes - figyelmeztetett heti kiadványában az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután az új típusú koronavírus omikron változatával megfertőződöttek száma újabb rekordokat döntött a múlt héten.



"A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az omikron globális veszélye továbbra is nagyon magas" - figyelmeztetett az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete, leszögezve, hogy "az elmúlt hét napon több mint 21 millió új fertőzöttet regisztráltak, amely a világjárvány kezdete óta a legmagasabb heti esetszám".



A szervezet közölte, hogy az új fertőzöttek száma a múlt héten 5 százalékkal emelkedett, az előző heti 20 százalékkal szemben. A globális fertőzési arányszám, mint fogalmaztak, "lassabban" növekszik.



A WHO adatai szerint az elmúlt héten ötvenezren hunytak el a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegség miatt, ez a szám nem változott a megelőző héthez viszonyítva.



Továbbra is az omikron a meghatározó változat világszerte. A delta variáns elterjedtsége folyamatosan csökken, míg az alfa, béta és gamma változatok jelentéktelen mértékben terjednek - állapította meg jelentésében a szervezet.



"Azokban az országokban, ahol 2021 novemberében és decemberében nőtt az omikronos fertőzések száma, jelenleg csökken az esetek száma" - tette hozzá a WHO.



Az elmúlt 30 nap alatt elemzett mintákban az omikron variáns előfordulása 89,1 százalék volt.



A GISAID nemzetközi adatbankba letöltött adatok tanúsága szerint a korábban domináns delta variáns ma már csak a fertőzések 10,7 százalékát okozza.