Koronavírus-járvány

Romániában megugrott a fertőzöttek száma, egyes kórházakban a személyzet is megbetegedett

Romániában a kiértékelt koronavírustesztek számának növekedésével összhangban megugrott szerdán az egy nap alatt kimutatott új fertőzöttek száma, ráadásul az egészségügyi ellátást a személyzet megbetegedése is veszélyezteti.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában több mint 34 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak, 74 százalékkal többet, mint kedden. Ugyanilyen arányban emelkedett a kiértékelt tesztek száma is. Romániában - a háromnapos hosszú hétvége után - szerdán haladta meg először a 100 ezret az egy nap alatt kiértékelt koronavírustesztek száma.



Míg a keddi 19 ezer új fertőzöttet 62 ezer teszt kiértékelése nyomán mutatták ki, a szerdai 34 ezret csaknem 109 ezer teszt eredménye alapján összesítették. A találati ráta (a pozitív tesztek aránya) szinte azonos volt: mindkét napon meghaladta a 31 százalékot. A román média által megszólaltatott járványügyi szakemberek arra figyelmeztettek, hogy ilyen magas találati ráta mellett a hivatalos statisztikába bekerülő napi esetszám már nagymértékben az elvégzett tesztek számától függ és feltehetően csak töredékét képviseli a valós fertőzöttségi adatnak.



Szerdán kiugróan sok, 94 halálesetet is regisztráltak, ami majdnem két és félszerese az utóbbi két hét átlagának.



A kórházi kezelésre szorulók száma már csaknem ugyanolyan sebességgel emelkedik, mint a fertőzötteké: az utóbbi hét napon az esetszámok átlagosan 75, míg a Covid-kórházakban kezelt beutaltak száma 60 százalékkal (7348-ra) emelkedett. Jelenleg 692 súlyos állapotban lévő koronavírusos beteg részesül intenzív terápiában, 30 százalékkal több, mint múlt szerdán.



Egyelőre a koronavírus-fertőzötteknek elkülönített kórházi kapacitások kevesebb mint egy harmada foglalt, az egészségügyi rendszer működésében azonban egyre több helyütt okoz problémát a személyzet megfertőződése, a fertőzött alkalmazottaknak ugyanis akkor is otthon kell maradniuk, ha tünetmentesek: a beoltottaknak hét napra, a beoltatlanoknak pedig tíz napra kell karanténba vonulniuk.



A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint szerdán a bukaresti Witting (vasutas) kórházban is felfüggesztették a következő négy napra a beutalásokat a sebészeti és belgyógyászati részlegen, ahol a személyzet több mint tíz tagjánál és a betegeknél is koronavírus-fertőzést mutattak ki. A Witting egyike annak a kilenc fővárosi kórháznak, ahol fertőzési góc alakult ki. A Digi24 szerint a fertőzés főleg a nővérek és ápolók körében terjed, akik között magasabb az oltással szemben szkeptikusok aránya.