Koronavírus-járvány

Az ukrán oktatási minisztérium távoktatást javasol az iskoláknak

Az ukrán oktatási minisztérium a koronavírus-járvány egyes régiókban tapasztalható fellángolására tekintettel azt javasolja az iskoláknak, hogy legalább két hétre térjenek át a távoktatásra az 5. és 11. közötti évfolyamokon - derült ki a tárca szerdai sajtóközleményéből.



A minisztérium a felsőoktatási intézményeknek is javasolja a távoktatásra való áttérést január 27-től február 25-ig. Az alsó tagozatosok viszont továbbra is járhatnak iskolába, és az óvodák, iskolai előkészítők bezárását sem javasolja egyelőre a minisztérium.



Jaroszlav Zseleznyak, a Hang párt parlamenti képviselője a Telegram üzenetküldő portálon azt írta, hogy a törvényhozás a jövő héten várhatóan karanténba vonul február 15-ig, mert szavai szerint sok beteg van a képviselők között. Julija Palijcsuk, a Volodimir Zelenszkij elnök mögötti Nép Szolgája kormánypárt szóvivője szerdán közölte, hogy jelenleg a frakció 17 tagja Covid-beteg, az apparátusnak pedig 45 alkalmazottja. A parlamentben naponta két-három újabb fertőzéses esetet jegyeznek fel - tette hozzá a szóvivő.



Az azonosított fertőzöttek száma Ukrajnában szerdára 24 321-gyel 3 913 809-re, az elhunytaké 141-gyel 99 584-re, az aktív betegeké pedig csaknem 19 ezerrel 217 510-re emelkedett. Az elmúlt napon 3073 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 519 768-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 701 540-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 248 063-an kaptak. Kedden 81 736 embert oltottak be.