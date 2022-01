Románia

Tűvel szúrta át az óvszereket az Auchanban, majd visszatette a polcra - videó

Tűvel szurkálta ki az óvszereket egy fiatal nő egy nagyszebeni Auchan-áruházban, amit annyira viccesnek talált, hogy fel is töltötte a mutatványt a TikTokra - számolt be róla a Főtér.



A videó tanúsága szerint a nő kivesz a dobozból egy óvszert, átszúrja tűvel, majd visszateszi a dobozba, a dobozt pedig vissza a polcra. Közben hozzáfűzi az alábbi matematikai feladványt: "Háromból egy, vajon mekkora az esély?"



Miután a videó napvilágot látott, az Auchan közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy minden áruházukban elrendelték az óvszeres dobozok átvizsgálását, különös tekintettel az eset által érintett nagyszebenire. A vásárlókat emellett plakátokon is figyelmeztették, és kérték, hogy jelezzék, amennyiben tönkretett áru kerül a kezükbe.



Közleményében az áruházlánc hozzátette, hogy évente körülbelül százezer lej (átszámítva 7 290 000 forint) értékű óvszert kénytelenek megsemmisíteni rongálódott csomagolás miatt. Mindenesetre a magát humorosnak gondoló nő mutatványát azért megjutalmazták egy feljelentéssel.