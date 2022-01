Koronavírus-járvány

Lampedusán leállt az érkező migránsok Covid-19-tesztelése

Lampedusa szigetén elfogytak a Covid-19 betegség teszteléséhez szükséges eszközök, ezért leállították az érkező bevándorlók ellenőrzését, miközben a kormánykoalíciós Liga párthoz tartozó olasz belügyi államtitkár "migrációs bombának" nevezte a délolasz szigeten kialakult helyzetet szerdán.



Nicola Molteni államtitkár "aggasztó és vészjelző" helyzetről beszélt, hangsúlyozva, hogy Lampedusára januárban már több mint kétezren kötöttek ki, kétszer annyian, mint tavaly az év első hónapjában.



"A Lampedusára nappal és éjszaka is érkezők, valamint a sziget felé tartó újabb három, két olasz és egy külföldi civilhajó migránsokkal a fedélzetén, megerősíti, hogy a migrációs áramlat, főleg a Földközi-tenger középső térségében, továbbra is óriási problémát képvisel, melyet az európai intézmények és az olasz kormány nem becsülhet alá, hanem sürgősen szembe kell vele szállnia" - idézte Nicola Moltenit az Il Giornale jobboldali napilap.



A belügyi tárca képviselője hozzátette: a jelenséget "teljes csend" kíséri, és minél több az indulás és a kikötés, annál több az áldozat és az eltűnt a tengeren. Drámai adatként említette, hogy 2021-ben több mint ezerötszázan veszítették életüket a tengeri átkelés közben.



"Európai közösségi válasz hiányában azonnali nemzeti beavatkozásra van szükség a határok védelmével, valamint az emberkereskedőkkel és a migránsokat szállítókkal szembeni fellépéssel" - jelentette ki a Liga politikusa.



Lampedusára keddre virradó éjszaka érkezett az eddigi utolsó, 280 fős csoport, mely Tunéziából egy húszméteres csónakkal kelt át, és órákon át hánykolódott a tengeren, mielőtt az olasz parti őrség megtalálta. Három embernek már csak a holtteste érkezett meg Lampedusára, további négyen érkezés után hunytak el, valószínűleg kihűlésben.



A halálos áldozatok az első információk szerint Banglades, Szudán, Egyiptom és Mali állampolgárai. A szicíliai Agrigento ügyészsége hivatalból vizsgálatot indított a halálesetek tisztázására, a rendőrség a csoportot szállító emberkereskedőt igyekszik azonosítani az érkezők között.



Lampedusa migránstábora ismét teljesen megtelt. A szigeten elfogytak az érkezők koronavírus-teszteléséhez szükséges eszközök is, így a migránsok Covid-19-ellenőrzését megszakították.



Az Orvosok határok nélkül (Msf) nevű NGO szervezet hajója, a Geo Barents 439 emberrel szintén kikötésre vár, de már Málta és Olaszország is nemet mondott.



Ezt megelőzően a Mare Jonio olasz civilhajó kikötött a szicíliai Pozzallóban hetven emberrel, a graffitiművész Bansky finanszírozta Louis Michel hajó pedig Lampedusán egy valamivel kevesebb mint hatvan fős csoporttal.



Tavaly az olaszországi partokra több mint 67 ezren érkeztek, jelentős többségük Lampedusára.