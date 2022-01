Kannabisz

Itt az első ázsiai ország, amely dekriminalizálja a marihuánát

Thaiföld lett az első ázsiai ország, amely dekriminalizálta a marihuána fogyasztását. Az egészségügyi miniszter felszólította az embereket, hogy inkább "hasznukra" használják, mintsem hogy "kárt okozzanak".



Anutin Charnvirakul egészségügyi miniszter, aki régóta támogatja a marihuána legalizálását, egy hosszú Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy a kábítószer-ellenőrző testület "végre" beleegyezett abba, hogy a kannabisz növény minden részét kivegyék a kormány által ellenőrzött kábítószerek listájáról.



A változás 120 nappal a kormányközlönyben való kihirdetése után lép hatályba.



A bejelentést "jó hírnek" nevezve Charnvirakul megjegyezte, hogy a marihuána ültetésére és felhasználására vonatkozó "szabályokat és kereteket" kell kialakítani, hogy a kannabiszt "az emberek javára használják majd a gyógyászatban, a kutatásban és az oktatásban".



A szabályok a marihuána- és kendertörvény részét képezik majd, amelyet Charnvirakul ígérete szerint szerdán terjeszt a parlament elé, és amely zöld utat ad a kannabisz otthoni termesztésének, miután előzetesen értesítették a helyi önkormányzatot. A marihuána kereskedelmi célú felhasználásához engedélyek szükségesek majd.



"Kérjük, ne használják arra, hogy kárt okozzanak vele" - mondta Charnvirakul.



A miniszter azonban nem tisztázta, hogy a változások hogyan befolyásolják a kábítószer rekreációs célú használatának jogi státuszát, amely jelenleg szürke zóna. Az Associated Press arról számolt be, hogy a helyi rendőrség és a jogászok nem biztosak abban, hogy a marihuána birtoklása továbbra is letartóztatható bűncselekmény marad.



A marihuánát először 2020-ban legalizálták orvosi használatra és kutatásra Thaiföldön.