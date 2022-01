Koronavírus-járvány

Az EU egyéni egészségügyi állapot szerinti utazási intézkedések elfogadását javasolja

Eszerint a vonatkozó nemzeti intézkedéseket nem a regionális szintű járványhelyzet, hanem az egyes utazók egészségügyi állapotának figyelembevételével kell alkalmazni. 2022.01.25 12:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió Tanácsa új ajánlást fogadott el a biztonságos és szabad utazás elősegítésére a koronavírus-járvány idején, eszerint a vonatkozó nemzeti intézkedéseket nem a regionális szintű járványhelyzet, hanem az egyes utazók egészségügyi állapotának figyelembevételével kell alkalmazni.



A rendelet február 1-jén lép hatályba - közölte az uniós tanács kedden.



Az új ajánlás azt is kimondja: noha az intézkedéseket az egyes utazók egészségügyi állapota alapján kell alkalmazni, figyelembe kell venni azt is, hogy melyek a vírus elterjedése szempontjából különösen érintett, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint sötétvörös besorolású területek.



"A személyalapú megközelítés jelentősen egyszerűsíti az alkalmazandó szabályokat, valamint kiszámíthatóságot biztosít az utazók számára" - írták.



A rendelet ugyanazon a napon lép hatályba, mint a védettségi igazolványokról szóló rendelet módosítása, amely 9 hónapos (270 napos) érvényességi időt állapít meg az EU-n belüli utazások tekintetében. Ennek értelmében az igazolványok érvényességét az alapoltási sorozat utolsó adagjának beadásától kezdődően kell számítani. Ezen túlmenően változnak az oltási igazolványok kódolására vonatkozó szabályok is annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az emlékeztető adagokat - emlékeztettek.



Kiemelték továbbá: a szabad mozgást korlátozó bármely intézkedésnek megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lennie. A tagállamok főszabály szerint nem tagadhatják meg a más tagállamokból érkező, védettségi igazolvánnyal rendelkező utazók belépését a területükre.



Azoknak azonban, akik nem rendelkeznek uniós védettségi igazolvánnyal, a határátlépést megelőzően vagy azt követően legkésőbb 24 órán belül koronavírus elleni tesztet kell készíteniük. A különleges felmentéssel rendelkező utazók, az ingázó munkavállalók és a 12 év alatti gyermekek mentesülnek a követelmény alól - közölték.



Az új ajánlások elfogadását a koronavírus ellen beadott oltóanyagok számának jelentős növekedése és az uniós védettségi igazolvány bevezetése tette lehetővé - tették hozzá.