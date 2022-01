Kína

A kibertér "megtisztítását" célzó kampányt hirdetett a kínai internetfelügyelet

Az akció keretében elsősorban az internetes zaklatással, a hírességek rajongói csoportjaival, valamint a túlzott "pénzimádattal" kapcsolatos problémákat kívánják orvosolni.

A kibertér "megtisztítását" célzó kampányt hirdetett kedden a kínai internetfelügyelet, az akció keretében elsősorban az internetes zaklatással, a hírességek rajongói csoportjaival, valamint a túlzott "pénzimádattal" kapcsolatos problémákat kívánják orvosolni.



A Kínai Kibertér Felügyelet kedden a Kínában népszerű WeChat közösségi hálózaton működtetett hivatalos oldalán tette közzé a kampányt ismertető közleményt.



Az egy hónapon át tartó kampány során, mely javarészt a jövő héten kezdődő kínai holdújévi ünnepkör időszakával esik egybe, tartalomszolgáltató internetes platformokat és hirdetéseket is vizsgálnak majd. Figyelmet fordítanak továbbá az internetes zaklatásra és a rosszhírkeltésre, továbbá a "pénzimádatot" bátorító, fényűző életmódot bemutató tartalmakra. Szigorúan korlátoznak mindezek mellett olyan internetes eseményeket is, melyeket korábban illegális tevékenységen ért vagy erkölcstelennek minősített hírességek terveznének a követőik visszanyerésére.



A közlemény szerint a kampány célja egy "egészséges, ünnepélyes és harmonikus online környezet biztosítása az internetezők, különösképpen a kiskorúak számára" a tavaszünnep néven is ismert kínai újév idejére. A kínai újév az ország legjelentősebb hagyományos ünnepének számít, és egy héten át tartó hivatalos munkaszünettel jár együtt.



A holdújévre készülve a Tencent kínai technológiai óriáscég a múlt héten jelentette be, hogy a négyhetes téli tanítási szünet idejére az iskolás korú gyerekek számára csupán 14 óra játékidőt tesz lehetővé a platformján, és ennek lehetőségével 14, erre kijelölt napon élhetnek. A vállalat emellett figyelmeztetést adott ki, hogy arcfelismerési technológiát alkalmaznak annak kizárására, hogy kiskorúak felnőtt felhasználók fiókját használva túllépjék az időkorlátot. A kínai hatóságok tavaly vezettek be szabályokat arra, hogy korlátozzák a kiskorúak videojátékokkal töltött idejét.