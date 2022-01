Állatvédelem

Visszatérhetett a rezervátumba a rinocérosz, melynek tülkét brutálisan letörték - videó

2022.01.25 10:16 MTI

Visszatérhetett a rezervátumba az a tízéves szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium simum), melynek tülkét brutálisan letörték. Az állaton az elmúlt hat évben 30 műtétet végeztek a szakemberek, hogy helyreállítsák a fején lévő mély sebet - írja a The Guardian.



Megmentői a Sehawukele nevet adták a fiatal bikának, amely azt jelenti: Isten irgalmazzon nekünk. A Sehának becézett állatra a rendőrség bukkant egy rezervátum kerítésének közelében, sérülése miatt alig hallott és alig evett.



A hatóságok értesítették a Saving the Survivors nevű szervezetnek dolgozó Johan Marais állatorvost. A jótékony szervezet vadorzók által megtámadott orrszarvúk rehabilitálásával foglalkozik.



Marais szerint Sehawukele kivételesen jól gyógyult, ezért kihelyezik egy 2000 hektáros rezervátumba, ahol két ivarérett korú nősténnyel élhet együtt.



A műtétek ellenére Seha arcüregei még mindig szabadon vannak, ez növeli a fertőzések kockázatát. Az állatvédők azonban úgy döntöttek, mégis visszaengedik a vadonba annak reményében, hogy párosodni fog és segít növelni a rinocéroszok hanyatló populációját.



"Minden orrszarvú áthelyezése kockázattal jár" - fogalmazott Andre Ulys, a Sehának otthont biztosító vadrezervátum vezetője.



Sehát hétfőn engedték szabadon. Az állatvédők az orrszarvú pontos helyét titokban tartják, hogy így is védjék a vadorzók jövőbeli támadásaitól.



Legalább 249 rinocéroszt öltek meg vadorzók 2021 első félévében Dél-Afrikában, ez 83-mal több, mint 2020 első felében. Az egész éves adatok még nem elérhetőek, de annyi bizonyos, hogy csak december két hetében 24 állattal végeztek.



A rinocéroszokat a szarvukért ölik meg, melyet Ázsiába csempésznek, ahol az úgynevezett "hagyományos orvoslásban" neki tulajdonított erő miatt használják, és státuszszimbólumként tartják számon.