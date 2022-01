Koronavírus-járvány

Szándékosan fertőzte meg magát az omikronnal egy belga volt profi kosárlabdázó

Pieter Loridon egykori belga profi kosárlabdázó szándékosan megfertőzte magát a koronavírus omikron variánsával, hogy megkapja az immunitást igazoló tanúsítványt - jelentette hétfőn a The Brussels Times hírportál.



A múlt hétvégén Loridon a Twitteren szavazást kezdeményezett, amelyben azt kérdezte, hogy az 50 év alatti egészséges, oltatlan emberek számára lehetséges-e természetes immunitásuk megerősítése, ha szándékosan megfertőzik magukat a vírus kevésbé súlyos tüneteket okozó omikron variánsával.



"Igen, szándékosan megfertőztem magam, valaki más nyálát tömtem fel az orromba, az eredmény pozitív lett" - írta egy nappal később a közösségi médiában. A volt játékost több mint 11 ezren követik a Twitteren, "felmérésére" 156-an szavaztak, mintegy 69 százalékuk támogatta a sportoló "elképzelését."



Marc Van Ranst, Belgium vezető virológusa, ugyancsak a Twitteren közzétett üzenetében, "teljességgel felelőtlennek" minősítette Loridon akcióját.



"Rengeteg követőd van Pieter, nagy meggondolatlanság szándékosan megfertőzni magad, és ezt még népszerűsíteni is a rajongóid körében" - írta az egészségügyi szakember.



Wouter Beke flamand egészségügyi miniszter is elítélte a sportoló "kísérletét". "Kiváló egészségügyi rendszerünk van, amely akkor is gondoskodik rólad, ha kórházba kerülsz. Akciód azonban rendkívül tiszteletlen azokkal az egészségügyi dolgozókkal szemben, akik immáron két éve, rendkívül nehéz körülmények között, mindent megtesznek a betegekért" - hívta fel a figyelmet a miniszter.



A múlt héten Hana Horka, a népszerű cseh népdalénekesnő életét vesztette, miután szándékosan tette ki magát a koronavírus-fertőzésnek, hogy hozzájuthasson a betegségen átesetteknek járó kedvezményekhez.