Koronavírus-járvány

Olaszországban ruhaboltban kötelező az oltottság, a postán igazolás nélkül felvehető a nyugdíj

Újabb rendelkezéssel szabályozta az oltási kötelezettséget az olasz kormány, amely pénteken pontos listát közölt arról, melyik hivatalba vagy üzletbe lehet kizárólag oltási igazolással belépni február elsejétől.



A Mario Draghi miniszterelnök aláírta kormányrendelet értelmében a következő hónaptól minden üzletben a belépéskor kötelező lesz az oltási igazolás felmutatása, még az esetleges vásárlás vagy fogyasztás előtt.



Így kizárólag oltási igazolással lehet majd belépni például a ruházati termékeket áruló üzletekbe, valamint a könyvesboltokba is. A rendelkezés minden, 12 év feletti olaszra vonatkozik.



Kivételt az élelmiszerüzletek és az alapvető szükségleti cikkeket áruló kereskedelmi egységek jelentenek, mint például a gyógyszertárak. Nem lesz kötelező az oltási igazolás a rendőrségi vagy igazságügyi hivatalokba történő belépéshez sem.



Kötelezővé teszik az igazolást a dohányboltokban, a zárt terű újságos standokban, és oltás kell a bankokba, valamint a postahivatalokba történő belépéshez is. Kivételt utóbbi esetben a nyugdíj felvétele jelent.



A legalább egy adag oltás felvételét bizonyító igazolást csakis negatív teszteredménnyel lehet kiváltani: a belépés előtti 48 órában végzett PCR-teszttel vagy 72 órával korábban készült antigén gyorsteszttel.



A sajtóban is közölt részletes lista szerint februártól továbbra is teljesen szabadnak a belépés - vagyis nem szükséges semmilyen igazolás - az összes, kisebb-nagyobb élelmiszerüzletbe, legyen szó a sarki kisboltról vagy a hipermarketről. Igazolás nélkül azonban tilos a helybeni étel- vagy italfogyasztás.



Nem kell igazolás az állatboltokban történő vásárláshoz, az üzemanyag-állomások üzlettereiben, ahol a kassza áll, valamint a higiéniai-egészségügyi cikkeket és orvosi eszközöket áruló boltokban. Nem kell semmilyen igazolás az optikai szalonokban sem.



Kizárólag oltottsági igazolással lehet viszont belépni a papír-írószerboltokba, a játékboltokba, a tisztítókba és a műszaki boltokba.