Pucérkodás

Újabb pucérkodó orosz pornósztár keltett közfelháborodást

Angelina Kuznyecova orosz pornósztár és Instagram-modell azzal szította fel a közfelháborodást, hogy meztelenül pózolt egy barátnőjével a szállodai szobájuk ablakában, amiről természetesen rá lehetett látni egy templomra.



Az egyik orosz lap még csütörtökön számolt be arról, hogy Kuznyecova pikáns fotózására az oroszországi Urál-vidéken fekvő Jekatyerinburg városában, a RentHouse hotelben lévő szobájában került sor, szemben a Nagy Zlatoust-templommal. A történelmi imaházat először a 19. században építették, majd 1930-ban a szovjetek lerombolták, de 80 évvel később újjáépítették.



A KP szerint a fotókkal a szállodában való tartózkodását akarta megörökíteni, de a közvélemény dühösen reagált, amikor a képek felkerültek a közösségi médiára.

"Több száz üzenetet kaptunk vendégektől, akiknek vallási érzéseit sértette a közzététel" - írta Dmitrij Shabalkin, a szálloda alapítója az Instagramon. "Azonnal intézkedtünk, és még egy "fekete listát" is összeállítottunk azokról az emberekről, akik hasonló helyzetet provokálhatnak. Ez pedig azt jelenti, hogy soha nem lesznek vendégek nálunk. A cég arcaként és személyesen is bocsánatot kérek a vallásos hívőktől, amiért megsértettem az érzéseiket, és figyelmeztetem az esetleges 'instadivákat', hogy nem támogatjuk az egyediségük ilyen jellegű fitogtatását."



Shabalkin azt is kifejtette, hogy Kuznyecova december 18. és 20. között a szállodában szállt meg, és hogy 50%-os kedvezményt kapott a szolgáltatások igénybevételéért, de azt állította, hogy nem tudott erről az üzletről, és ki fogja vizsgálni, hogy ki egyezett bele ebbe.



Kuznyecova azóta priváttá tette Instagram-fiókját.



Ez csak a legutóbbi a botrányok sorában, amelyekben bloggerek pikáns képeket készítenek vallási épületek előtt. Az egyik nagy visszhangot kiváltó ügyben tavaly ősszel a blogger Ruszlan Bobijev tádzsik és barátnője, Aszja Akimova 10 hónap börtönbüntetést kapott, mert orális szexet imitáltak a Vörös téren álló, ikonikus moszkvai Szent Bazil-székesegyház előtt. A "hívők vallási érzelmeinek megsértését célzó" cselekményeket tiltó törvény alapján ítélték el őket, amelyet 2013-ban fogadtak el, miután a Pussy Riot punk rockegyüttes nemzetközi figyelmet keltő koncertet adott egy moszkvai katedrálisban.



A héten Maria Katanova Instagram-influencer bocsánatot kért egy vírusvideóért, amelyben hiányos öltözetben pózolt a moszkvai székesegyház mecsete előtt, mondván, hogy nem akarta megsérteni a hívőket.