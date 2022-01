A Pfizer vezérigazgatója ideális jövőt fest a Covid vakcinázás számára

A Pfizer vezérigazgatója azzal az elképzeléssel próbálta megnyugtatni az oltásszkeptikusokat, hogy a Covid-19 emlékeztető oltásokat csak évente egyszer - néhány havonta helyett - kellene beadni, miközben a leghangosabb oltásellenzőket "bűnözőkként" támadja, akik "félretájékoztatás terjesztéséből profitálnak".



Az izraeli tévécsatornáknak adott interjúsorozatában Albert Bourla azt mondta, hogy "nem lenne jó forgatókönyv", ha az emberek négy-öt havonta kapnának emlékeztető oltásokat. "Amit remélek az az, hogy lesz egy olyan vakcina, amelyet évente egyszer kell majd beadatni" - mondta a 12-es csatorna híradójának szombaton.



Bourla azzal érvelt, hogy könnyebb eladni az ötletet, és "az emberek számára is könnyebb megjegyezni", ha a vakcinát csak évente egyszer kell beadatni, és ezt "közegészségügyi szempontból ideális helyzetnek" nevezte.

"Megvizsgáljuk, hogy tudunk-e olyan vakcinát létrehozni, amely lefedi az Omicront, de nem felejti el a többi változatot sem. Ez lehet a megoldás" - tette hozzá a vezérigazgató, jelezve, hogy egy ilyen vakcina márciustól tömegesen gyártható.



A 13-as csatorna híradójának adott külön interjúban Bourla elismerte, hogy van egy "tekintélyes kisebbség", amelyik ódzkodik a vakcinától. Ezen a csoporton belül a gyógyszeróriás vezérigazgatója - aki csak 2020-ban több mint 21 millió dollárt keresett - kiemelte hogy "az emberek ezen csoportja a félretájékoztatás terjesztéséből húz hasznot", és hevesen támadta őket, mint "bűnözőket".

Az Omicron-változat globális elterjedése közepette az országok egyre gyakrabban ajánlják a negyedik Covid-19 vakcinaadagot az immunrendszer "megerősítésére".



Izrael, amely már most is a világ egyik legjobban beoltott helye, az elsők között hagyta jóvá a második emlékeztetőt, amely a korai tanulmányok szerint nagyrészt hatástalannak bizonyult az új fertőzések megelőzésében. A negyedik adag bevezetése után Izraelben ezen a héten regisztrálták a legmagasabb napi új Covid-19-es esetszámot.

Az Egészségügyi Világszervezet és az EU gyógyszerfelügyeleti hatósága, az Európai Gyógyszerügynökség is figyelmeztetett már korábban az emlékeztető oltások túlzott használatára, bár különböző okokból. A WHO a vakcinaadagok egyenletesebb elosztására szólított fel a világon, és megjegyezte, hogy egyes országok már a harmadik és negyedik oltást is beadják, mielőtt a szegényebb országokban sokan épp megkapnák az elsőt. Az EMA eközben rámutatott az emlékeztető oltások lehetséges káros hatásaira, és arra figyelmeztetett, hogy a rövid időn belül ismételt oltások végül "az immunválasz problémáihoz" vezethetnek.