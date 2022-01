Erőszak

Erőszakkal, a diákja arcára ragasztotta a maszkot egy pennsylvaniai tanárnő

Szerdán az amerikai North Penn Iskolaközpont közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kért egy tanárnő miatt, akit egy fotón kaptak lencsevégre, amint egy orvosi maszkot ragaszt egy gyerek arcára. "Elfogadhatatlannak" nevezték a pedagógus tettét.



"Az egyik osztálytermünkben múlt héten készült és a közösségi médiában keringő kép nem képviseli azokat az egyetemes értékeket, amelyeket a North Penn Iskolakerület képvisel" - írták a The Philadelphia Inquirer által megszerzett közleményben. A vizsgálat kimutatta, hogy az incidens egyedi eset volt, és a tanárnő nem akart ártani, de cselekedetei teljes mértékben "helytelenek" és "elfogadhatatlanok" voltak - közölte az iskola.



A kerület azt is közölte, hogy foglalkozik a tanárnő ügyével, de az nem volt azonnal világos, hogy az iskola alkalmazottját kirúgják-e, vagy bármilyen fegyelmi eljárás alá vonják-e.



Az incidens, amelyben a tanár egy orvosi maszkot ragasztószalaggal rögzített egy gyermek arcára, hétfőn történt az észak-pennsylvaniai Hatfieldben található Pennfield középiskolában. A cselekményt a "North Penn Stronger Together" nevű csoport által a közösségi médiában megosztott fotón örökítették meg.



"Maszkpártiak vagy maszkellenesek, remélem, mindannyian egyetértünk abban, hogy a gyermekek arcára ragasztott maszk átlépi a HATÁRT. Ez nem volt vicc sem a gyerek, sem a szülők számára" - olvasható a Facebook-bejegyzésben.



Az ügy közel 500 felháborodott hozzászólás hullámát váltotta ki, amelyekben a tanár kirúgását követelték. A csoport felszólította a kerületet, hogy lépjen fel az ilyen visszaélések ellen, és felkérte a közösség tagjait, hogy mondják el véleményüket a csütörtöki iskolaszéki ülésen.



A diák édesanyja csütörtökön névtelenül kereste meg a médiát, mondván, hogy a családjuk nem akar ebben részt venni. A North Penn Now helyi hírügynökségnek adott exkluzív nyilatkozatában aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ügy kicsúszott az irányítása alól, és hogy csak azért akarta megosztani a fotót egy helyi csoporttal, hogy támogatást szerezzen a testületi ülés előtt.