Egy anya azzal fenyegetőzött, maszk helyett töltött fegyverrel mennek iskolába a gyerekei

Aktivisták egy virginiai anya letartóztatását követelik, miután úgy tűnt, hogy "töltött fegyverekkel" fenyegeti az iskolatanács tagjait a hatályos maszkrendelet miatt. A rendőrség válaszul közölte, hogy fokozza a jelenlétét a virginiai Lurayban található Page megyei általános iskolában.

Az Amelia Kingként azonosított anya a közösségi médiában nagyon felkapott lett, miután a megjegyzéseiről készült videó terjedni kezdett. A csütörtök esti iskolatanácsi ülésen készült felvételeken King látható, amint tiltakozik a diákok számára bevezetett maszkhasználati kötelezettség ellen. Mint mondta, az ő gyermekei nem fognak maszkot viselni, vagy nem mennek iskolába. Az idő vége felé közeledve már azt is állította, hogy ha az előírást érvénybe léptetik, akkor megtöltött fegyverekkel viszi a gyerekeket az iskolába.



"Nincs maszkviselési kötelezettség. A gyerekeim nem fognak hétfőn maszkban jönni az iskolába. Minden egyes fegyvert el fogok hozni, megtöltve és készenlétben" - mondta.

"No mask mandates. My children will not come to school Monday with a mask on. I will bring every single gun, loaded and ready ... I'll see y'all on Monday." - woman at a Page County Public Schools board meeting pic.twitter.com/alpEwBxdQ2