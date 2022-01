Koronavírus-járvány

Bill Gates a jelenleginél sokkal súlyosabb világjárványokra figyelmeztet

A milliárdos felszólította a világ kormányait, hogy több milliárd dollárral járuljanak hozzá a következő globális fertőzésre történő felkészüléshez. 2022.01.20 20:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bill Gates a koronavírusnál sokkal súlyosabb világjárványok kialakulásának lehetőségére figyelmeztetett, és felszólította a világ kormányait, hogy több milliárd dollárral járuljanak hozzá a következő globális fertőzésre történő felkészüléshez - írta személyes blogján a milliárdos üzletember.



A jótékonysági tevékenységéről is ismert, Microsoft-alapító milliárdos hangsúlyozta, hogy bár a koronavírus omikron- és delta-variánsai a valaha látott leggyorsabban fertőző vírusok közé tartoznak, fel kell készülni egy akár ezeknél is gyorsabban terjedő, halálosabb és súlyosabb megbetegedéseket hozó kórokozóra.



Gates, akinek egyébként nincs egészségügyi végzettsége és semmilyen ilyen jellegű szakképzettsége, a blogján azt hangsúlyozta: az egyetlen mód arra, hogy a világ megszabaduljon a Covid-19-től (az új típusú koronavírus okozta betegségtől), ha sikerül a világon mindenütt kiirtani a vírust. Ennek érdekében tudatta: alapítványa újabb 150 millió dollárt adományoz a járványügyi felkészülést támogató CEPI-nek. A CEPI (Koalíció a Járványügyi Innovatív Felkészülésért) egy Oslóban létrehozott alapítvány, amelyet a Bill és Melinda Gates Alapítvány az indiai kormánnyal közösen hívott életre.



A Financial Times című brit lap ezzel kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy a Bill & Melinda Gates Alapítvány és a brit Wellcome Trust korábban már 300 millió dollárt adományozott az innovatív járványügyi felkészülést támogató szervezetnek. A szervezet a Covax-programot is segítette annak érdekében, hogy oltóanyagot juttassanak az alacsony és közepes jövedelmű országoknak. A CEPI jelenleg 3,5 milliárd dollárt igyekszik összegyűjteni abból a célból, hogy 100 napra csökkentse azt az időt, amely alatt új védőoltást tudnak kifejleszteni egy újabb járvány esetére.



"Amikor arról beszélünk, hogy milliárdokat kell költeni ahhoz, hogy több ezer milliárd dolláros gazdasági károkat kerülhessünk el, és (...) életeket menthessünk meg, akkor ez elég jó életbiztosítási befektetésnek tűnik" - fogalmazott Gates.



Hozzátette, hogy a jövőbeli járványokra való innovatív felkészülés hasznos lehet a jelenlegi olyan globális egészségügyi problémák kezelésekor is, mint például az AIDS betegséget okozó HIV vírus elleni védőoltás, vagy a tuberkulózis (TBC) és a malária elleni hatékonyabb vakcina kifejlesztése.



Bill Gates szerint a koronavírus-világjárvány idején a védőoltás kifejlesztését támogató két legnagyobb donor, a CEPI és az amerikai kormány "bátran" viselkedett, amikor a lehetséges oltásokat létrehozó számos intézménybe fektetettek, de elismerte, hogy ennél többet kell tenni ahhoz, hogy növelni tudják a vakcinamennyiséget a teljes világ beoltásához.