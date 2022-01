Olaszország

Az államfő megválasztásán a római parlament koronavírusos, valamint oltásellenes tagjai is részt akarnak venni

A koronavírus okozta betegség, a Covid-19 teszteléséhez is használt, nagyméretű sátrat alakítják át szavazóhelyiséggé a felső- és alsóház azon tagjai számára, akik fertőzöttként nem léphetnek be a parlament épületébe.

Sátrat állítanak fel a római képviselőház melletti parkolóban, ahol a parlament koronavírus szempontjából jelenleg pozitív tagjai adhatják majd le voksukat a hétfőn kezdődő olasz elnökválasztáson - közölte a frakcióvezetők tanácsa csütörtökön.



A koronavírus okozta betegség, a Covid-19 teszteléséhez is használt, nagyméretű sátrat alakítják át szavazóhelyiséggé a felső- és alsóház azon tagjai számára, akik fertőzöttként nem léphetnek be a parlament épületébe.



Természetesen azokról a szenátorokról és képviselőkről van szó, akik a betegség ellenére tünetmentesek. A karanténban tartózkodók esetében felmerült, hogy mobilurnát vinnének otthonukba, de országos szinten ez nehezen valósítható meg. Az internetes voksolás nem szerepel a lehetőségek között, mivel az államfő megválasztásának jelenléti szavazással kell történnie.



Andrea Costa egészségügyi államtitkár hangoztatta: "minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak érvényesíthessék szavazati jogukat, és részt vehessenek az államfőválasztáson".



Az AdnKronos hírügynökség legfrissebb adatai szerint a parlament több mint húsz tagja számít pozitívnak.



A parlament oltásellenes tagjai beléphetnek az elnökválasztás helyszínéül szolgáló képviselőházi ülésterembe, de negatív teszteredményt kell felmutatniuk.



Bajban vannak viszont azok, akik egyetlen oltást sem vettek fel, és a délolasz szigetek képviseletében készülnek Rómába, mivel a komphajókra kizárólag oltottsági igazolással szállhatnak fel.



A hétfőn délután kezdődő többfordulós szavazáson 1946 óta a tizenharmadik államfőt választják meg. A Sergio Mattarella utódjáról döntő, úgynevezett "nagy elektorok" között vannak a szenátus és a képviselőház tagjai, valamint a tartományok képviselői, összesen 1009-en.



A pártok jelöltkeresése lázasan folyik: csütörtökön Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnökével, a volt kormányfő Giuseppe Contéval egyeztetett. Rögtönzött és szűkszavú sajtónyilatkozatában Matteo Salvini kijelentette, hogy a jobbközép pártok szövetsége, vagyis a Liga, az Olasz Testvérek (FdI) és a Hajrá, Olaszország! (FI) az elnökválasztás minden fordulójában egységesen fog szavazni. Salvini hozzátette, hogy a FI-t vezető Silvio Berlusconi mindenképpen kulcsszerepet tölt be a következő államfő megválasztásában.



A 85 éves Silvio Berlusconi csütörtökön lemondta a szövetségeseivel tervezett találkozót. Az Ansa hírügynökség úgy tudja, Berlusconi vasárnap vagy a szavazás hétfői kezdete előtti órákban jelenti be döntését, vagyis azt, hogy jelölteti-e magát az államfői székbe.



A kormánypalotából kiszivárogtatott hírek szerint maga a miniszterelnök, Mario Draghi is a parlamenti pártokkal egyeztet, miután decemberi évzáró sajtótájékoztatóján elárulta, hogy kormányzati munkáját lezártnak tekinti, és szívesen átülne az államfői székbe.

A kérdés az, ki helyettesíthetné Draghit a kormány élén - kommentálta Deborah Serracchiani, a baloldali Demokrata Párt (PD) alelnöke, aki szerint a pártok ezekben az órákban "paktumon dolgoznak" annak érdekében, hogy megtalálják a megfelelő személyt az államfői és a kormányfői palotába is.