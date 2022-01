Nagy-Britannia

Konzervatív brit képviselők zsarolással vádolják a kormányt, Johnson nem tud róla

A kormányzó brit Konzervatív Párt több képviselője szerint a kormány és a frakció vezetése zsarolja azokat a tory törvényhozókat, akik a legutóbbi botrányok miatt Boris Johnson miniszterelnök ellen fordultak. 2022.01.20 18:08 MTI

A Johnson körüli botrányok kirobbanásának közvetlen előzményeként kiderült, hogy a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korábbi szigorú korlátozások idején több kerti partit, társasági összejövetelt is tartottak.



Az egyik ilyen partit Martin Reynolds, Johnson személyi titkára szervezte 2020. május 20-ára. Reynolds e-mailben hívta meg a munkatársakat, és a meghívóban szerepelt az is, hogy "italt mindenki hozzon magával".



A rendezvényen hozzávetőleg 30-an vettek részt, köztük Boris Johnson.



A szigorú korlátozások idején tartott kerti parti ügye az elmúlt néhány hétben Boris Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb horderejű belpolitikai botrányává fajult, ráadásul azóta több más hasonló rendezvényről is értesülések kerültek nyilvánosságra.



Az egyiket ezek közül a II. Erzsébet királynő tavaly áprilisban elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg temetése előtti éjszakán, a nemzeti gyász idején tartották.



Johnson a minap hivatalosan elnézést kért, elismerve, hogy jelen volt az országos zárlat idején tartott első bulin, de azzal védekezett, hogy akkori tudomása szerint munkatalálkozón vett részt, és neki egyébként sem szólt senki, hogy a rendezvény szabályellenes lehet.



A Johnson vezette Konzervatív Párt több képviselője azonban bizalmi szavazást kezdeményezett a kormányfő ellen, bár csütörtök estig nem érkezett hír arról, hogy a frakció illetékes bizottságához beterjesztett kezdeményező levelek száma elérte volna a szavazás elrendeléséhez szükséges minimumot.



A Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság legalább 15 százalékának - a jelenlegi létszám alapján 54 képviselőnek - kell kezdeményeznie a miniszterelnökkel szembeni bizalmi szavazást ahhoz, hogy a tory frakció illetékes bizottsága elrendelje a voksolást.



A frakciócsoport egyik magas tisztséget betöltő tagja ugyanakkor csütörtökön elmondta, hogy a frakcióvezetés és a kormány részéről különböző zsaroló és fenyegető üzenetek érkeznek azoknak a képviselőknek a címére, akikről sejthető vagy tudható, hogy csatlakoztak a bizalmi szavazás kezdeményezéséhez, vagy egyéb módon Johnson ellen fordultak.

William Wragg, az alsóház közigazgatási és alkotmányügyi bizottságának elnöke - aki a héten lemondásra szólította fel Johnsont - az általa vezetett bizottság csütörtöki meghallgatásán közölte: a kormányfő ellen fordult képviselőket a frakciófegyelem fenntartásáért felelős tisztviselők és kormányzati illetékesek egyebek mellett azzal fenyegetik, hogy kompromittáló cikkek jelennek majd meg róluk sajtóban, vagy azzal, hogy a kormány csökkenti a választókörzetüknek nyújtott beruházási finanszírozásokat.



Wragg nyilatkozata szerint ez kimeríti a zsarolás fogalmát, ezért ő arra biztatja az érintett képviselőket, hogy értesítsék az alsóház elnökét, és forduljanak egyenesen a Scotland Yard főparancsnokához az ügy kivizsgálása végett.



Boris Johnson csütörtök este újságíróknak nyilatkozva csak annyit mondott: nem látott bizonyítékokat az elhangzottak alátámasztására, és nem is hallott ilyen esetekről.



Arra a kérdésre azonban, hogy hajlandó-e utánanézni az ügynek, a kormányfő úgy válaszolt, hogy "természetesen".



Angela Rayner, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt helyettes vezetője megdöbbentőnek nevezte az elhangzott vádakat.



A harmadik legnagyobb parlamenti párt, a Liberális Demokraták vezetője, Sir Ed Davey kijelentette: Boris Johnson nem miniszterelnökként, hanem "maffiafőnökként" viselkedik.



Sir Lindsay Hoyle, az alsóház elnöke azt kérte, hogy személyesen őt értesítsék a megzsarolt képviselők. Hozzátette: a kormány tagjai sem állnak a büntetőjog felett, és a rendőrség feladata a bűncselekménygyanús magatartás gyanújának kivizsgálása.