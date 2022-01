Oroszország

Flottagyakorlatok sorozatába kezd az orosz haditengerészet

Gyakorlatok sorozatát tartja meg januárban és februárban az orosz haditengerészet, flottáinak valamennyi "felelősségi területén" - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.



A tájékoztatás szerint a flottagyakorlatok Oroszország beltengereire, a területével határos tengerek vizeire, valamint a világtenger operatív szempontból fontos területeire is kiterjednek. Külön gyakorlatok lesznek a Földközi-tengeren, az Északi-tengeren, az Ohotszki-tengeren, az Atlanti-óceán északkeleti részén és a Csendes-óceán vizein. A manőverekben a tervek szerint több mint 140 hadihajó és támogató hajó, több mint 60 repülőgép, 1000 egységnyi haditechnika és mintegy 10 ezer katona vesz részt.



A minisztérium közölte, hogy január 18. óta zajlik és 22-ig tart a CHIRU-2Q22 kódjelű orosz-kínai-iráni haditengerészeti gyakorlat az Ománi-öböl vizein és légterében. Oroszországot ezen a Csendes-óceáni Flotta egy hajóköteléke képviseli, amely a Varjag rakétahordozó cirkálóból, az Admiral Tribuc tengeralattjáró-elhárító nagyhajóból és a Borisz Butoma nagy tengeri tartályhajóból áll. A három ország hajói a tüzérségi célpontra tüzelést, a közös taktikai manőverezést, valamint a tengeri keresést és mentést gyakorolják. Hajók átvizsgálását is elpróbálják, és kiszabadítanak egy kalózok által eltérített hajót is.



Ezt követően a hajókötelék átvonul a Földközi-tengerre, ahol az orosz Északi és Balti Flotta erőivel közösen részt vesz a haditengerészet flottaközi csoportosulásának gyakorlatán. A Balti és az Északi Flotta hat nagy partraszálló hajóból álló különítménye január 15-én elhagyta Baltyijszk kikötőjét, és megkezdte az átvonulást Földközi-tengerre, a tervezett manőverek térségébe. A hajók jelenleg az Északi-tengert szelik át.



A flottagyakorlatokat olyan időszakban rendezik meg, amikor Oroszország amerikai és NATO-források szerint mintegy százezer katonát vont össze az Ukrajnával közös határ közelében, és hamarosan közös hadgyakorlatba kezd Fehéroroszországgal.