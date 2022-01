Koronavírus-járvány

Az alacsony átoltottság miatt nem enyhítenek a korlátozásokon Horvátországban

Horvátországban a lakosság alacsony átoltottsága miatt egyelőre nem enyhítenek a járványügyi korlátozásokon - jelentette ki Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén.



Egy olyan országban, mint Horvátország, ahol a lakosság közel fele még nem kapott oltást, a szakma továbbra is a járványügyi intézkedések betartását javasolja a koronavírus terjedésének megfékezésére - mondta a tárcavezető.



Mindazonáltal hozzátette: az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek számának nagymértékű növekedése ellenére nem emelkedett a kórházi kezelésre szoruló betegek száma.



A Covid-osztályok leterheltsége országos szinten 53,4 százalék - mutatott rá Beros. Azok, akik omikronfertőzéssel kerülnek kórházba, többségében idősek vagy oltatlanok, más kísérőbetegségekkel - hangsúlyozta a miniszter, és ismételten a harmadik oltás felvételére szólított fel.



A valamivel több mint négymillió lakosú Horvátországban az elmúlt 24 órában 17 489 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a legtöbbet a járvány kezdete óta, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 43-an hunytak el. A hivatalos statisztikába - most először - beleszámolták az antigén gyorstesztek eredményét is. Kórházban 1792 beteget ápolnak, közülük 195-en szorulnak lélegeztetőgépre. Az országban eddig 2 284 821-en kaptak védőoltást, közülük 2 191 216-an már a második adagot is beadatták maguknak. Az erősítő oltást több mint 700 ezren vették fel eddig.



A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 10 288 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és hét beteg halt meg. Kórházban 580 beteget ápolnak, közülük 150-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 258 552-en kaptak védőoltást, közülük 1 205 178-an mindkét adagot felvették.



Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter szerint a "helyzet nem egyszerű" az országban, de sikerült kezelniük az omikron variáns okozta ötödik hullám kihívásait. "Nyitva tartanak az iskolák, lehetőség van kulturális és sporttevékenységre, szinte normális kerékvágásban folyik az élet" - mondta.



Úgy vélte: az ötödik hullám tetőzése február első hetére várható, míg a kórházban kezelt betegek száma talán a hónap közepén lesz a legkritikusabb.