Súlyos tömegbaleset Csehországban: több tucatnyi jármű karambolozott - fotók, videó

Súlyos tömegbaleset történt Csehországban, a Prága-Pilsen autópályán csütörtök délelőtt. Mintegy negyven jármű, autók és kamionok rohantak egymásba. A balesetnek hat sérültje van, két embert mentőhelikopter vitt kórházba.



Az autópályát lezárták, a helyszínelés még délután is tartott. A baleset okairól egyelőre nem tudni, valószínűleg a Magyarországot este elérő hóvihar is szerepet játszhatott benne.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 o±etření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těµ±í zranění) a následně je±tě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo