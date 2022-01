Koronavírus-járvány

Akár 5 centi mélyen dugják az anális mintavevő pálcát Kínában

Peking fokozza a COVID-19 tesztek számát a fővárosban, és a lakosság kis csoportjainál anális kenetvételt végez, hogy minél több Omicron-esetet kerítsen el.



A The Beijing News című kínai hírportál szerint a héten legalább 27 embertől vesznek végbélkenetet egy pekingi Haidian kerületben lévő lakóházban. Ebben a kerületben él egy fertőzött nő - Peking első bejelentett Omicron-esete. Hogy elszigetelje a járványt és az Omicron változat terjedését megállítsák a pekingi téli olimpiai játékok előtt, Kína lakosságának egy kis része kénytelen lesz az anális kenetvételéhez elviselni.



Ezeknél a végbéltamponoknál egy vattapamacsot kell körülbelül 5 centire a végbélbe feldugni. A kenetet ezután laboratóriumban vizsgálják meg, és ugyanúgy elemzik, mint az orr- vagy torokmintákon végzett polimeráz láncreakciós (PCR) koronavírus-teszteket.



A Global Times kínai állami lap 2021 januárjában arról számolt be, hogy míg a legtöbb embert orr- vagy toroktamponnal tesztelték, a hatóságok a karanténközpontokba küldött emberek "kulcsfontosságú csoportjainál" anális tampont használtak a mintavétel pontosságának növelése érdekében.

Az Insider munkatársa, Catherine Schuster-Bruce Joanne Santinivel, a University College London mikrobiológus professzorával beszélgetett az anális kenetvétellel kapcsolatban. Santini az Insidernek elmondta, hogy bár az anális tamponok nem kellemes módja a COVID-19 tesztelésének, mégis van értelme, és "ez a legkézenfekvőbb dolog" a meglévő vírusterhelés kimutatására, amelyet az orr- vagy toroktamponok esetleg nem vesznek fel.



Bár a teszt tudományosan megalapozott lehet, 2021 februárjában némi vitát váltott ki, amikor az USA azzal vádolta Kínát, hogy amerikai diplomatákat kényszerít anális tamponvizsgálatra - amit Kína tagadott. A japán kormány is hasonló panaszt jelentett be Kínánál, és "pszichológiai fájdalomra" és szorongásra hivatkozva felszólította Pekinget, hogy ne követelje meg az anális kenetvételi teszteket állampolgáraitól.



Bár a kínai főváros nem került teljes zárlat alá, a Beijing Daily beszámolója szerint mostantól minden beutazó utasnak a városba érkezést követő 72 órán belül további COVID-19 tesztet kell végeznie.



Peking körülbelül egy héttel azután észlelte az első Omicron-fertőzést, hogy a szomszédos északi város, Tianjin 97 COVID-19-es esetet jelentett. Az ottani hatóságok a teljes 14 milliós lakosságot kötelező COVID-19 vizsgálatnak vetették alá.



A kínai városokban megszokott, hogy gyors lezárásokat rendelnek el, ha kisebb COVID-csoportosulásos eseteket fedeznek fel, a kínai COVID-nulla politika értelmében. A hatóságok a 13 millió lakosú Xi'an városát azután zárták le, hogy december 9. és december 23. között mintegy 1000 COVID-19-es esetet regisztráltak. Hasonló lezárásokra került sor Yuzhou-ban, egy 1,2 millió lakosú közép-kínai városban és Anyangban, egy 5,5 millió lakosú városban is.



A lezárások a február 4-én kezdődő pekingi téli olimpiai játékok előkészületei közepette történtek. Az ország egy "zárt buborék" bevezetését tervezi, amelyben a sportolók, tisztviselők, közvetítők és újságírók csak a kijelölt helyeken belül mozoghatnak.



A fertőzések legutóbbi fellendülése ellenére Kínának sikerült viszonylag alacsonyan tartania a megbetegedések számát. Az ország Nemzeti Egészségügyi Bizottsága szerint január 20-án 31 tartományban 66 esetet észleltek, így az aktív esetek száma 3297-re emelkedett. Ezek közül Peking három esetben jelentett helyi COVID-19 fertőzést.