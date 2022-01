Koronavírus-járvány

Olaszország a járványhullám tetőzése felé halad, de oltás kell a fodrászatokban is

Olaszország a járványhullám tetőzése felé halad, de oltás kell a fodrászatokban is Sárközy Júlia, az MTI tudósítója jelenti: Róma, 2022. január 19., szerda (MTI) - Az olasz egészségügyi tárca számításai szerint az új típusú koronavírus omikron variánsa okozta járványhullám a következő napokban érheti el a tetőzését, de az esetszámok várhatóan csak márciustól csökkennek jelentős mértékben. Január 20-tól kötelező lesz az oltás vagy a negatív teszteredmény a fodrászatokban és a kozmetikai szalonokban is.



Pierpaolo Sileri egészségügyi államtitkár a la Repubblica című napilap internetes televízió-csatornájának nyilatkozva szerdán kijelentette, hogy a következő két-három hétben a napi esetek, valamint a kórházban kezelt betegek száma "nagyarányú csökkenését várják".



Hozzátette: hamarosan Olaszországban is elérik a közösségi immunitást (más néven: nyájimmunitást), amelynek köszönhetően "talán februárban lehetőség lesz a járványkorlátozások enyhítésére, ahogyan ez az Egyesült Királyságban most történik". A sebészorvosból lett politikus emlékeztetett, hogy a járvány mostani hulláma sokkal később kezdődött el Olaszországban, mint az északabbra fekvő európai térségekben.



A SkyTG24 hírtelevíziónak nyilatkozó egészségügyi szakértők szerint az omikron variáns okozta negyedik hullám tetőzése január 23. körül várható. Hangsúlyozták, hogy az utóbbi napok esetszámai ingadozást mutatnak, ezért szerintük az esetszám lényeges süllyedése márciustól kezdődik el. A számítások szerint a tetőzést egyedül a gócpontként ismert Lombardia tartományban érték el, a délolasz régiókban azonban még távol vannak tőle.



Az utóbbi huszonnégy órában több mint 192 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak, és 380 olasz hunyt el a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményei következtében. Hétfőn kevesebb mint százezer új fertőzöttet és 287 halottat regisztráltak, kedden 228 ezer új beteget diagnosztizáltak, és 434 volt a halottak száma.



A járvány 2020-as kezdete óta a regisztrált betegek száma túllépte a 6,4 milliót, a halottaké a 142 ezret. Jelenleg 2,6 millió az aktív betegek száma, közel húszezren vannak kórházban, több mint ezerhatszáz beteget intenzív osztályon ápolnak.



A Draghi-kormány decemberi rendelkezései szerint csütörtöktől kötelező lesz a védettségi igazolás a fodrászatokban és a kozmetikai szalonokban is, vagyis a vendégeknek bizonyítaniuk kell a legalább egy adag oltás felvételét. Annak hiányában negatív teszteredmény szükséges.



Február elsejétől kötelezővé válik az oltás az 50 év felettiek számára, valamint kizárólag oltottsági igazolással lehet majd belépni a közhivatalokba, bankokba, postára és az üzletekbe. Kivételt egyedül a gyógyszertárak és az alapvető árucikkeket áruló boltok jelentenek.

Olaszországban nem tették kötelezővé az oltakozást, az oltás nélküliek mindennapi élete mégis jelentős korlátozásokba ütközik a tömegközlekedéstől kezdve a munkavégzésig. Az oltás nélküliek számát 5,5 millióra teszik.