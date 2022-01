Koronavírus-járvány

Megszűnik a korlátozások zöme Angliában

Koronavírus-fertőződés esetében egyelőre kötelező marad a karantén, de a kormány hamarosan ezt a kötelezettséget is meg akarja szüntetni. 2022.01.19 15:36 MTI

A következő egy hétben megszűnik a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt korlátozások zöme Angliában - jelentette be szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a londoni alsóházban tartott szerda délutáni tájékoztatásában hangsúlyozta: a döntést az egész Európában példátlan sikerű nagy-britanniai oltási kampány tette lehetővé, és az, hogy az omikron koronavírus-variáns okozta fertőződések száma az elmúlt hónapok nagyon gyors felfutása után a jelek szerint immár tetőzött.



A brit kormányfő elmondta: a 60 éven felüli angliai korosztály tagjainak több mint 90 százaléka már a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető és hatáserősítő dózisát is megkapta.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint az Egyesült Királyság egészében eddig 36,5 millióan kapták meg mindhárom oltási adagot; ez a teljes brit lakosságnak csaknem a kétharmada.



A tárca kimutatása szerint a szűrővizsgálatokkal újonnan azonosított koronavírus-fertőződések száma az elmúlt egy hétben 39 százalékkal csökkent országszerte.



Boris Johnson a szerdai alsóházi tájékoztatón bejelentette: mindezek alapján jövő csütörtöktől nem kell oltási igazolást bemutatni a belépés feltételeként azokban az angliai intézményekben, amelyekben ezt jelenleg kormányzati rendelkezés írja elő.



A középiskolák osztálytermeiben már e hét csütörtöktől megszűnik a kötelező maszkviselet, és az oktatási minisztérium hamarosan visszavonja azt a szabályozást is, amely az iskolák közösségi helyiségeiben írja elő a maszkviselést.



A brit miniszterelnök bejelentette: amint a jelenlegi általános járványügyi szabályozás lejár, minden egyéb helyen - köztük a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban is - megszűnik a maszkviselési kötelezettség.



A mostani járványellenes szabálycsomag lejárati ideje jövő szerda éjfél, vagyis Boris Johnson gyakorlatilag azt jelentette be, hogy jövő csütörtöktől nem kell sehol maszkot viselni Angliában.



Johnson hangsúlyozta: ez a maszkot nem viselők büntethetőségének megszűnését is jelenti.



Hozzátette ugyanakkor: az egyes intézmények saját hatáskörükben továbbra is kérhetik, hogy a látogatók viseljenek maszkot.



A kormány visszavonja emellett azt az ajánlást is, amely az otthoni munkavégzést szorgalmazza olyan tevékenységek esetében, amelyek lehetővé teszik a távmunkát.



Boris Johnson egyelőre nem pontosított bejelentéséből arra lehet következtetni, hogy ennek az ajánlásnak a visszavonása azonnali hatályú: a miniszterelnök azt mondta ugyanis, hogy az otthoni munkavégzésre szóló kormányzati útmutatás "mostantól" nem érvényes.



Koronavírus-fertőződés esetében egyelőre kötelező marad a karantén, de a kormány rövid időn belül ezt a kötelezettséget is meg akarja szüntetni.

Boris Johnson úgy fogalmazott: hamarosan eljön az elkülönítésre vonatkozó jogi szabályozás teljes körű visszavonásának ideje, ugyanúgy, ahogy azokat sem kötelezi törvény az elkülönítésre, akik influenzásak.



A kormányfő felidézte: a jelenlegi karantén-előírások jogi hatálya március 24-én jár le, de ha a járványadatok ezt lehetővé teszik, ő szavazásra szeretné terjeszteni a parlamentben a lejárati időpont előrehozását.



Johnson mindezzel gyakorlatilag azt jelentette be, hogy a kormány nem kéri a parlamenttől az omikron vírusvariáns tavaly novemberi felbukkanása után érvénybe léptetett, főbb pontjaiban jövő csütörtökön lejáró járványellenes "B terv" meghosszabbítását.



A "B terv" alapján oltási igazolást vagy frissen elvégzett koronavírus-gyorsteszt negatív eredményét kell felmutatni a belépéshez az angliai éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre.



Emellett maszkot kell viselni a legtöbb zárt angliai közösségi intézményben, köztük a színházakban és a mozikban, és a kormány otthoni munkavégzést is javasolt mindazoknak, akik számára ez lehetséges, bár ez nem volt kötelező erejű.



Skóciában, Walesben és Észak-Írországban ennél szigorúbb intézkedések voltak érvényben, de a helyi kormányok az utóbbi napokban szintén sorra jelentik be a korlátozások, előírások visszavonását.