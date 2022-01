Koronavírus-járvány

Román egészségügyi miniszter: csaknem tízszer kisebb a halálozási ráta a járvány előző hullámához képest

A koronavírus-járvány mostani, ötödik hullámában csaknem tízszer kisebb Romániában a halálozási ráta a járvány előző hullámához képest - mutatott rá Alexandru Rafila egészségügyi miniszter.



A tárcavezető a szerdai kormányülés elején a miniszterelnök felkérésére tájékoztatta a kabinet tagjait a járványhelyzetről és az általa vezetett minisztérium intézkedéseiről. Rafila kifejtette: a tárca prioritásai közé tartozik a tesztelési kapacitás bővítése, hogy a fertőzötteket idejében karanténba lehessen küldeni, és így korlátozzák a kór továbbterjedését, és amennyiben pedig szükséges, korábban részesüljenek orvosi ellátásban, ne akkor kerüljenek kórházba, amikor már súlyos állapotban vannak.



A miniszter szerint sikerült több mint háromezer családorvosi rendelőt bevonni a rendszerbe, ahol bárki ingyen teszteltetheti magát. Rafila rámutatott: a keddi jelentésben minden korábbinál több (csaknem 90 ezer) teszt eredménye szerepel, egyebek mellett ezzel is magyarázható, hogy megugrott (megközelítette a 17 ezret) a napi esetszám. Úgy vélte, a napi tesztelési kapacitás jövő hétre meghaladhatja a százezret és ezzel együtt az igazolt fertőzések száma is nőni fog.



Elkezdődött a kórházak betegfelvételi osztályainak tehermentesítését szolgáló, járóbeteg-rendszerben működő Covid-központok kialakítása, amelyek ingyenesen felmérik az enyhe tüneteket mutató, vagy tünetmentes koronavírus-fertőzöttek állapotát. Eddig 123 ilyen Covid-központtal kötött szerződést az országos egészségbiztosító pénztár, ezekben a korábban csak kórházakban alkalmazott antivirális gyógyszerek is rendelkezésre állnak. A tervek szerint a hét végéig mind a 230 Covid-központot működésbe helyezik.



A miniszter cáfolta, hogy exponenciálisan növekedne a koronavírusos megbetegedések száma a gyermekek körében, és felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a napi ingadozásokat, hanem az általános tendenciát kell figyelni. Rafila szerint a gyermekek és a felnőttek esetében is naponta 2-3 százalékkal nő a kórházi leterheltség, amelyet az egészségügyi rendszer "gond nélkül kezelni tud". A napi fertőzési adatok ugyan megközelítették az előző járványhullám tetőzési szintjét, de a kórházakra nehezedő nyomás jelentősen kisebb, és most 8-10-szer kevesebb áldozatot szed a járvány, mint tavaly októberben - mutatott rá a román egészségügyi miniszter.



A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában 16 610-zel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, ami több mint duplája az utóbbi két hét átlagának. A szerdai összegzésben szereplő 56 haláleset 75 százalékkal haladja meg a kéthetes mozgóátlagot.



A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma egy hét alatt 48 százalékkal (4534-re), ezen belül a beutalt gyermekeké 133 százalékkal (387-re) emelkedett. Az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma egy hét alatt 27 százalékkal (530-ra), ezen belül a kiskorúaké 116 százalékkal (13-ra) emelkedett.